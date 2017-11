Esta é a história de mil litros de azeite. Podiam ser mais, mas Emília e Justino Reigado não tinham já mais do que isso para vender aos ingleses da Sail Boat Project, que o tinham provado numa feira internacional e que, fazendo jus à forma sustentável como ele é produzido, levaram-no para Brighton num veleiro do século XIX. Esta é por isso também a história de uma viagem, e de empresas que acreditam que o transporte marítimo tem um papel a cumprir no combate às alterações climáticas.

Quando Emília Reigado, natural de Amarante, se instalou-se há vinte anos no Vale do Côa, em Quintã de Pêro Martins, freguesia do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, o marido já ali produzia azeite, explorando um olival de montanha, dominado por árvores de castas historicamente (im)plantadas na região, a Verdeal e a Cornicabra. Os Reigado produzem essencialmente azeite e azeitona de conserva, mas também alguns frutos secos, como a noz e a amêndoa, e figo e pêra desidratados, vendidos em feiras da região e noutros pontos do país. Mas a fama dos seus produtos já ultrapassou as fronteiras há alguns anos.

O casal vive nas margens da Reserva Natural da Faia Brava, a primeira área protegida de gestão privada do país, e na verdade, partilha com estes vizinhos um apego pela natureza que os rodeia e pelos modos de produção ancestrais, apoiados em tecnologia, claro, mas respeitando usos e tradições locais. Emília, com quem o PÚBLICO conversou ao telefone, explica, por exemplo, que se recusa a plantar variedades de oliveira mais produtivas porque não quer, de todo, fazer um azeite igual ao que o mercado já oferece a rodos e porque já percebeu, no contacto com os clientes, que há mercado para a sua produção.

A opção tem custos, mas também vantagens. Emília, que tinha “zero” experiência nesta actividade quando ali chegou, fala com orgulho de um processo de aprendizagem exigente, que a levou a vencer desconfianças e a organizar, com outros agricultores do concelho, uma associação de produtores e a iniciar, mais recentemente, um processo de certificação das respectivas produções no modo de produção biológico. O azeite Justino Coelho Reigado está quase a receber o selo, mas nem foi preciso essa garantia para convencer os ingleses da cooperativa Sail Boat Project (SBP) que, explica Crispin Field, ao telefone, de Brighton, perceberam que o produto tinha excelente qualidade e um preço competitivo, quando comparado com a oferta existente nos supermercados ingleses.

Foto A família Reigado tem uma empresa agrícola em Figueira de Castelo Rodrigo DR

Cruzaram-se numa edição do SISAB - Salão Internacional do Sector da Alimentação e Bebidas, e este ano o SBP, que tem um serviço de transporte de mercadorias (o Sail Cargo South East), encomendou-lhes mil litros de azeite. Seria o dobro, se houvesse, mas os Reigado, que nas suas propriedades raramente são mais do que as quatro mãos de Emília e Justino, produzem cerca de três mil litros e o restante estava já vendido ou comprometido com outros clientes. As coisas hão-de ser diferentes quando o filho pegar no negócio e o potenciar, acredita a produtora, que ao contrário de uma boa parte dos agricultores do interior, tem garantida, através dele, a continuação da actividade.

Comércio justo e sustentável

Os ingleses não compraram apenas o produto, mas toda uma cultura, entendida, neste caso, como modo de vida. Visitaram a propriedade, viram como os Reigado trabalham e, explica Crispin Field, sentiram-se encantados com o seu papel na preservação de uma agricultura sustentável numa região tão difícil, no Interior de Portugal. “Somos uma cooperativa, e acreditamos que devemos apoiar outras cooperativas e produtores que se identifiquem com o nosso compromisso”, acrescenta o responsável pelo projecto Sail Boat, que fomenta a navegação à vela e, para além de formação certificada nesta actividade, promove, por exemplo, a integração de pessoas com deficiência através de experiências náuticas.

O preço contratado, que vai permitir aos Reigado comprar mais uma máquina para a sua quinta, permitiu-lhes acrescentar a margem de lucro e os custos com o transporte e, ainda assim, vender o azeite no mercado inglês a um preço nada proibitivo, garante Crispin Field, notando que as 50 libras que pede por um garrafão de cinco litros não assustam a clientela, habituada até a encontrar alguns azeites mais caros, e de menor qualidade, nas lojas. Uma boa parte do produto já foi, por isso, vendido, assegura. Decorrente desta primeira experiência, para além de mais carregamentos de azeite, a Sail Cargo SE admite vir a comprar outro tipo de bens em Portugal.

Elemento distintivo nesta relação comercial foi a forma escolhida para fazer chegar o azeite ao destino. A cooperativa de Brighton está integrada na Sail Cargo Alliance, criada em 2015 por empresas que se dedicam aos transporte marítimo de mercadorias de forma sustentável. E contratou, por isso, o serviço da Fairtransport, sociedade co-fundadora desta aliança criada por um trio de holandeses em 2007 e que, para além de trabalhar com navios de outras entidades associadas, opera com um bergantim, o Tres Hombres, em rotas transatlânticas, e com um navio de dois mastros, um caíque, semelhante aos que dantes se viam na costa algarvia, em rotas europeias.

O Nordlys, em Newhaven, Brighton, esta semana Martin Sinnock

Atrair as atenções com navios históricos

Foi este, o Nordlys, que em passagem recente pelo Porto levou para Brighton a encomenda feita aos Reigado, numa viagem limpa de emissões. Pelos oceanos do planeta, dezenas de milhares de navios transportam 90% das mercadorias em circulação, e são responsáveis por mais de 4% das emissões globais de CO2, atirando para a atmosfera mil milhões de toneladas de dióxido de carbono, bem mais do que emitiu em 2015 um país como a Alemanha, segundo o Eurostat. E esta aliança, em cujas empresas estão a desenvolver projectos para navios modernos, com formas de propulsão amigas do ambiente, acredita que é possível fazer melhor.

A Sail Cargo Alliance garante que, para além de ecológica, a navegação com recurso a veleiros, neste caso históricos, atrairá a atenção mediática sobre os produtos assim transportados, o que é bom para o negócio, nota. E a verdade é que a chegada do caíque Nordlys ao porto de NewHaven não passou despercebida na imprensa local e entre os fotógrafos amadores, como Martin Sinnock, que se deliciou a fixar a entrada daquele veleiro na barra. A embarcação construída em 1873 é uma das mais antigas em operação e as suas velas latinas, brancas e vermelhas sangue de boi, dão nas vistas.

A bordo, a tripulação inclui mulheres, deitando por terra antigas superstições que as viam como portadoras de má sorte aos navios. Mas há também história em movimento e preservação de saberes ancestrais, desde logo na construção naval em madeira, mas também nos gestos e tarefas a bordo. E Crispin Field mostra-se satisfeito por recriar, através do recurso a este serviço, rotas de navegação ancestrais, que unem Portugal e Inglaterra há séculos e que tiveram no Porto - e no seu vinho - um dos pontos de passagem principais no nosso país.

Foto O Nordlys à chegada a Newhaven, esta semana Martin Sinnock

