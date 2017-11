Os recentes comentários sobre o uso indevido dos títulos de educação (TE) obrigam a uma séria reflexão. No OE 2016, aplaudi as alterações profundas a este tema. O Governo, através da simples alteração do art.º 126.º do CIRS, revolucionou o arquétipo dos benefícios sociais. Nessa alteração, abandonou a expressão “vales sociais”, trocando-a por “títulos de compensação extrassalarial”, concretizando assim justiça social e não caridade. Com coragem política, equiparou (e bem) benefícios sociais a benefícios fiscais, quando definiu que se consideram títulos de compensação extrassalarial todos os títulos, independentemente do seu formato, papel, cartão eletrónico ou desmaterializados, que permitam aos seus detentores efetuar pagamentos, sempre que à utilização destas formas de compensação corresponda um desagravamento fiscal.

Para que não existissem abusos, colocou em prática mecanismos de controlo. Em particular, intensificou as obrigações para as entidades emissoras, nomeadamente, a obrigação de emitir fatura; de discriminar os tipos de compensação extrassalarial; de reportar os casos que incumpram os requisitos de isenção/exclusão tributária; de manter registo atualizado dos comprovativos do carregamento ou crédito disponibilizado, mencionando os formatos e os montantes atribuídos por título e, por fim, sujeitou ao regime de despesas não documentadas para quem incumprir, sanção forte para quem prevarica. Por outras palavras, deixou o aviso que tinha os meios para controlar o mau uso dos benefícios sociais, para que não existirem abusos.

De qualquer forma, nunca governo anterior regulou assim nesta área. Face à evidência dos mecanismos de controlo, a causa do fim do benefício fiscal dos TE não é o seu mau uso, mas antes uma luta ideológica enviesada entre escola pública versus “privada”. O Governo, como sabe que nas creches o Estado não cobre a procura, mas que o restante ensino (público) é gratuito, entendeu associar os TE a um género de cheque-ensino que financia a escola privada. É uma pena que o faça. É uma visão política redutora. Os TE devem servir para o seu desiderato social, como as propinas das universidades, os ATL nas escolas públicas, os manuais e livros escolares e quem o quiser utilizar nas escolas privadas também o poderá fazer, mas não vai longe com €1100/ano. Se houve mau uso corrija-se e existe o mecanismo para o fazer. Esta decisão, a ser tomada, contraria a letra e espirito da lei do art.º 126.º do CIRS do ano passado, do mesmo legislador, porque afinal acaba por dizer que nem todos os benefícios sociais (TE) se equiparam a benefícios fiscais. Quando o eng. António Guterres lançou o título infância em 1999 também “combateu” contra muita desinformação e a história mostra que tinha razão. Passados estes anos, seria bom terem a mesma visão e perceberem que também a escola pública precisa dos TE para se autofinanciar, em vez de ser apenas subsidiada. Que a visão se sobreponha à manipulação da informação.

O autor escreve segundo o novo Acordo Ortográfico

