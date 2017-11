O ministro das Finanças da Arábia Saudia, Mohammed Al-Jadaan, veio neste domingo defender, em declarações ao canal de televisão estatal Al Arabiya, citadas pela Reuters, que a vaga de detenções de altas figuras do país reforça a confiança na justiça e não altera o clima de investimento.

PUB

Para já, e numa reacção imediata ao anúncio da vaga de detenções após a formação de um comité de combate à corrupção – liderado por Mohammed bin Salman, recentemente nomeado príncipe herdeiro –, a bolsa de Riade acabou por fechar em alta ligeira, após ter estado em terreno negativo.

A bolsa, que se mantém aberta aos domingos (fecha à sexta e ao sábado) esteve a perder perto de 2%, mas encerrou a subir 0,32%, com os bancos a compensarem quedas como a do grupo Kingdom. Detido pelo príncipe Alwaleed bin Talal, um dos alvos das detenções, esta holding fechou a cair 7,6%. Alwaleed é um dos maiores investidores globais (e um dos homens mais ricos), com participações em diversos sectores e empresas, em que se incluem Citigroup, Apple, 21st Century Fox e Twitter.

PUB

Uma explicação para o comportamento da bolsa de Riade, diz a Reuters, é o facto de haver investidores a acharem que as detenções, ligadas ao tema do combate à corrupção, podem impulsionar as reformas no país a longo prazo, com o reforço da linha familiar pelo rei Salman e pelo seu filho.

Porém, a dimensão da operação levada a cabo – foram detidos 11 príncipes, quatro ministros e dezenas de ex-governantes, incluindo o ministro da Economia e o responsável pela Guarda Nacional – levanta igualmente dúvidas sobre a estabilidade do governo saudita, que tem enfrentado uma baixa do preço do petróleo e um aumento do défice público.

PUB

PUB