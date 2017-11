Foi publicado neste domingo o mais recente capítulo da investigação às offshores por parte do ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação), do qual faz parte em Portugal o semanário Expresso, onde foram analisados mais de 13 milhões de ficheiros que expõem ligações entre a Rússia e o secretário do Comércio da Administração Trump, negócios do responsável de angariação de fundos do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e os investimentos da rainha Isabel II de Inglaterra.

Uma das revelações tornadas públicas pelos chamados Paradise Papers centra-se na rainha Isabel II, cujos gestores pessoais investiram, a partir de 2007, milhões de euros através de um fundo no paraíso fiscal das Ilhas Caimão.

Grande parte destas novas informações partiu da Appleby, um escritório de advogados fundado nas Bermudas e com filiais em Hong Kong, Xangai, Ilhas Virgens, Ilhas Caimão, entre outros paraísos fiscais. São quase sete milhões os documentos deste escritório ou de empresas parceiras que foram revelados.

Wilbur Ross, um multimilionário que é actualmente o secretário do Comércio dos EUA, detém uma participação numa empresa de transporte marítimo que rende dezenas de milhões de dólares por ano de uma companhia que é detida, entre outros, pelo genro de Vladimir Putin e por um magnata russo, que faz parte do círculo próximo do Presidente russo, e que foi alvo de sanções por parte do Departamento do Tesouro norte-americano.

Ross abdicou da maioria dos seus activos empresariais antes de fazer parte da Administração Trump mas manteve a participação nesta empresa de transporte – a Navigator Holdings Ltd.

A Navigator, que opera através das ilhas Marshall, tem assim uma parceria com a Sibur, uma empresa de gás com sede em Moscovo, cujo co-proprietário é Kirill Shamalov, marido de Katerina Tikhonova, filha de Putin, e também Gennady Timchenko, um oligarca com diversas actividades no sector energético que, segundo o Departamento do Tesouro, estão “directamente ligadas a Putin”.

Segundo a documentação analisada pelo consórcio, a Navigator iniciou esta relação com a Sibur a partir de 2014, altura em que os EUA e a União Europeia começaram a aplicar os pacotes de sanções contra a Rússia devido à intervenção militar na Crimeia. Desde então a empresa recebeu 68 milhões de dólares da Sibur.

