Antes de chegar ao Rolex Paris Masters, Jack Sock contava com apenas 13 vitórias nos 29 encontros realizados e ocupava o 14.º lugar na Corrida para Londres, onde vão decorrer as ATP Finals. No encontro de estreia, esteve a perder por 1-5 no último set que disputou com Kyle Edmund. Uma semana depois, Sock sai da capital francesa como o primeiro não europeu desde 2010 a conquistar um torneio Masters 1000, a estreia garantida no top do ranking mundial, onde figurará como o melhor norte-americano, e a inédita qualificação para as ATP Finals.

PUB

Contrariando a tendência dos derradeiros 30 torneios da categoria Masters 1000, onde quem ganhou o set inicial levou o troféu, Filip Krajinovic (77.º) não conseguiu manter o nível. Foi Sock que, com uma série de passing-shots desequilibrou o set decisivo, para vencer, por 5-7, 6-4 e 6-1.

“Estaria a mentir se dissesse que, há 18 meses, estava mentalmente preparado para ganhar encontros como este. É algo em que tenho trabalhado muito. Se baixarmos a cabeça e continuarmos a lutar, coisas boas acontecem; coisas malucas podem acontecer”, afirmou Sock. Em pares, o norte-americano de 25 anos já contava com dois títulos do Grand Slam, dois Masters 1000, uma medalha olímpica de ouro e outra de bronze.

PUB

Na Tunísia, João Monteiro (248.º) conquistou o sétimo (sexto este ano) título da carreira ao vencer na final do future de Hammamet o francês Samuel Bensoussan (482.º), por 7-6 (9/7), 6-3. Esta semana, Monteiro vai defender o título de campeão nacional na Beloura Tennis Academy, onde terá como principal adversário, João Sousa.

PUB

PUB