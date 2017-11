Depois da derrota no terreno do Girona (2-1) na anterior ronda da liga espanhola, o Real Madrid voltou este domingo aos triunfos, batendo em casa o Las Palmas, por 3-0.

Com golos de Casemiro (41'), Asensio (56') e Isco (74'), o conjunto de Zidane manteve o terceiro posto da classificação, em igualdade pontual com o Atlético de Madrid, mas a distantes oito pontos do Barcelona.

