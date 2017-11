O D. Chaves venceu neste domingo o Paços de Ferreira por 4-2, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos flavienses afastarem-se dos lugares da zona de despromoção.

Os pacenses ainda estiveram em vantagem com o golo apontado por Whelton, aos seis minutos, mas os flavienses operaram a reviravolta, com golos do defesa central sérvio Maras (34’) e um bis do avançado brasileiro Platiny (49’ e 68’), tendo os pacenses ainda reduzido para 3-2, com um golo de João Gois (70'), No entanto, Jorginho, aos 83’, fez o quarto golo dos transmontanos e garantiu os três pontos para a equipa de Luis Castro.

A vitória permite ao D. Chaves ascender à 14.ª posição com 11 pontos, mais quatro do que o Moreirense, primeira equipa situada abaixo da linha de despromoção. O Paços de Ferreira é 12.º com 12 pontos.



