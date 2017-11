Os resultados são positivos e a tendência é de melhoria, pelo que neste Dia Mundial do Cinema a análise não podia ser melhor. O cinema está em crescimento e o último relatório do Instituto do Cinema e Audiovisual — Cinema de Portugal 2017 — comprova-o. Receitas e espectadores sofreram uma diminuição entre 2012 e 2014, tendo recuperado a partir de 2015 e sempre de forma crescente. Estiveram, aliás, perto de 15 milhões de espectadores em sala, em 2016, mas os desafios no setor cinematográfico continuam.

Cada negócio, em qualquer área, precisa renovar-se e no cinema acontece o mesmo e por isso é que os desafios são constantes. É indiscutível que o cinema é uma das opções mais baratas que as pessoas têm, no que à cultura e diversão diz respeito, mas não invalida que as melhorias neste negócio não sejam constantes. Muito pelo contrário.

Se fizermos uma análise global percebemos que estamos no caminho certo porque a recuperação dos anos de crise e, por isso, o crescimento, é notório. Mas insisto, o caminho ainda tem muitos desafios a superar.

Certo é que as pessoas vão ao cinema, mas muitas ainda o fazem ocasionalmente, sendo necessário trabalhar para que voltem a colocar este evento nas suas agendas de lazer e cultura, como algo constante, porque o cinema é, acima de tudo, cultura, distração do quotidiano, dos problemas. As pessoas quando estão numa sala de cinema abstraem-se de tudo, inevitavelmente. Os problemas, as ansiedades, as preocupações ficam à porta da sala, porque as pessoas entram num mundo de fantasia, ou até real, e envolvem-se nas histórias. Isto é sonhar. É isto que o cinema faz. Permite que, acordadas, as pessoas sonhem e se envolvam com uma história que não é a delas. Este é, sem dúvida, um dos desafios que temos de ultrapassar — que as pessoas voltem a colocar o cinema na agenda.

Um outro desafio é conseguir a colaboração do Governo em matérias que têm vindo a prejudicar a área de negócio, como o seja o IVA dos bilhetes e bares de cinema. As taxas não foram ainda revistas e o esforço que temos vindo a fazer para não sobrecarregar o cliente tem sido muito grande.

O desafio maior é hoje a reinvenção do cinema para acolher novos públicos. Entendemos que se deve mostrar às novas gerações que assistir a um filme tem valor cultural e de lazer e que numa sala de cinema a experiência é totalmente diferente. Incentivar a visualização dos filmes em televisão, tablet ou computador é limitar a real experiência de o ver. Uma tela gigante, com uma imagem de qualidade, um som espetacular numa sala confortável, culminam numa experiência totalmente diferente, sociocultural. Porém, e uma vez mais, precisamos da ajuda do Governo no combate à pirataria e na agilização de outras questões burocráticas.

Quando conseguirmos atingir este patamar, todos sairemos vencedores — o cinema e os jovens.

O autor escreve segundo o novo Acordo Ortográfico

