O filme húngaro On Body and Soul, Urso de Ouro em Berlim, e a co-produção sueca-alemã O Quadrado, Palma de Ouro em Cannes, lideram as nomeações para os Prémios da Academia Europeia de Cinema, anunciadas este sábado em Sevilha.

PUB

Cada um dos filmes soma quatro nomeações, entre as principais da Academia: Filme Europeu do Ano (Melhor Filme), Melhor Realizador, Melhor Argumento, Melhor Actriz (Alexandra Borbély, On Body and Soul) e Melhor Actor (Claes Bang, O Quadrado).

On Body and Soul, realizado por Ildikó Enyedi, centra-se na relação de um deficiente com uma mulher com a Síndrome de Asperger, e foi distinguido em Berlim no passado mês de Fevereiro; a co-produção sueca-alemã O Quadrado, de Ruben Östlund, premiada em Cannes em Maio, estreia-se este mês em Portugal.

PUB

Nos candidatos com maior número de nomeações – três, cada –, segue-se Loveless, de Andrey Zvyagintsev, uma co-produção russa, belga, alemã e francesa; e The Killing of a Sacred Deer, do grego Yorgos Lanthimos – Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor Argumento.

O filme do finlandês Aki Kaurismäki, O Outro Lado da Esperança, em exibição em Portugal, que aborda a questão dos refugiados, soma duas nomeações – Melhor Filme e Melhor Realizador.

O drama francês 120 Batimentos por Minuto, de Robin Campillo, centrado no grupo ACT UP, que no início dos anos de 1990 promoveu acções em defesa da prevenção e do tratamento da sida, é o sexto candidato a Melhor Filme. 120 Batimentos por Minuto recebeu o Prémio Especial do Júri em Cannes e tem estreia portuguesa anunciada para Janeiro.

Happy End, do austríaco Michael Haneke, soma as nomeações para Melhor Actor e Melhor Actriz, pelos desempenhos de Jean-Louis Trintignant e Isabelle Huppert. Para Melhor Actriz estão ainda nomeadas Paula Beer (Frantz), Juliette Binoche (Bright Sunshine) e Florence Pugh (Lady Macbeth); para Melhor Actor, Colin Farrell (The Killing of a Sacred Deer), Josef Hader (Stefan Zweig - Adeus Europa) e Nahuel Pérez Biscayart (120 Batimentos por Minuto).

O português A Fábrica de Nada, de Pedro Pinho, estava pré-seleccionado para os prémios da Academia Europeia de Cinema, mas acabou sem nomeações. Já a curta-metragem Os Humores Artificiais, de Gabriel Abrantes, é única produção portuguesa entre os finalistas. O filme conseguiu a nomeação no Festival de Berlim, em Fevereiro, e deu a Gabriel Abrantes o prémio de realização no Curtas Vila do Conde, em Julho.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os candidatos a Melhor Documentário europeu incluem Austerlitz, de Sergei Loznitsa (Alemanha), Comuna, de Anna Zamecka (Polónia), La Chana, de Lucija Stojevic (Espanha/Islândia/EUA), Stranger in Paradise, de Guido Hendrikx (Holanda), e The Good Postman, de Tonislav Hristov (Finlândia/Bulgária).

Os Prémios Europeus de Cinema serão entregues na gala da academia, a 9 de Dezembro, em Berlim. As nomeações foram anunciadas hoje no Festival de Cinema Europeu de Sevilha.

A lista completa de nomeados está disponível aqui.

PUB

PUB