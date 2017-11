A estreia em Portugal acontece antes do debute nos EUA e isso é desde logo digno de nota - Iraque: Longe de Casa é uma produção do National Geographic, mas nestas operações de lançamento planetário o canal une forças com a Fox Internacional e os dois canais passam o primeiro episódio este domingo em simultâneo.

Iraque: Longe de Casa é uma minisérie de oito episódios que tem por base o livro The Long Road Home, da jornalista da ABC Martha Raddatz, que se debruça sobre um domingo de emboscada no Iraque que os militares norte-americanos baptizaram informalmente de Black Sunday. Um domingo negro passado a 4 de Abril de 2004 em Sadr City em que oito soldados norte-americanos morreram. A história é contada a partir da perspectiva dos soldados da 1.ª Divisão da Cavalaria, o grupo que se viu rodeado e encurralado por insurgentes naquele subúrbio de Bagdad. O primeiro episódio é exibido às 22h30 na Fox e no National Geographic.

Na sequência da invasão do Iraque pelos EUA, três anos após os atentados de 11 de Setembro, alguns dos militares de Fort Hood, no Texas, estavam há poucos dias no Iraque quando foram enviados numa missão de escolta a transportes das tropas iraquianas. O que se sucedeu é o cerne da história contada por Raddatz e que foi testemunhada por sobreviventes do ataque e familiares dos soldados mortos no local. Raddatz, correspondente de guerra, acompanhou as filmagens dirigidas por Phil Abraham e Mikael Salomon, e com um extenso elenco esmagadoramente masculino em que participam nomes como Michael Kelly, Jeremy Sisto, Jason Ritter ou Kate Bosworth e Sarah Wayne Callies.

Um dos protagonistas, Jon Beavers, que interpreta o papel do sargento Eric Bourquin, que integrava o pelotão emboscado e sobreviveu ao ataque, considera que os EUA “como país talvez precisem de actualizar [o que sabem] sobre os custos da guerra e quem os paga”. A série, informam os canais em comunicado, foi gravada sobretudo em Fort Hood, onde muita da acção se passa em simultâneo com os acontecimentos no terreno – acção militar de acompanhamento e estratégia, mas também familiar, com aqueles (e sobretudo aquelas) que esperavam notícias de quem estava sob fogo se unem e cooperam com o Exército.

A missão do Black Sunday foi complementada por três missões de resgate e salvamento, que também fazem parte da série produzida por Phil Abraham (Orange is the New Black, Mad Men), Benjamin Anderson (Os Reis de Dogtown) ou Jason Clark (Ted, A Casa na Floresta).

