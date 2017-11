“Foi aquela cena: putos da escola, eu toco bateria, ele toca guitarra, não há nada para fazer, bora formar uma banda. Eu sei que é um cliché do caraças, mas a verdade é essa”, diz Rui Fonseca sobre o nascimento dos 800 Gondomar. Estávamos numa escola básica de Rio Tinto, periferia do Porto, e havia tédio, muito tédio – esse “cliché do caraças” ou um dos grandes clássicos do rock, que continua a servir de alavanca para tantas bandas, para tantas canções, mesmo com a internet a acompanhar-nos 24 horas por dia.

Hoje, chegados aos 20 anos e entre Rio Tinto, Porto e Ovar, a história dos 800 Gondomar há-de passar sempre por aquela altura “em que o governo estava a fazer remodelações nas escolas básicas e havia 500 alunos num campo de futebol, todos a ter aulas dentro de contentores”, recorda Rui, baterista, letrista e vocalista. “Havia porrada todos os dias, histórias mesmo brutais. Como não havia dinheiro para psicólogos decidimos fazer uma banda.” Mas a história deles também há-de passar pelo recém-editado Linhas de Baixo: o primeiro longa-duração, o disco em que deram o salto depois de se terem mostrado ao mundo com dois EPs, 800 Gondomar (2014) e Circunvalação (2016), e de se terem posicionado como uma das bandas a ter em conta na nova geração do rock português. Neste novo disco continuam a ceder, em algumas canções, ao garage-rock mais formulaico e óbvio, mas há um dardejar e uma carícia punk que apontam noutras direcções.

Tudo começou “a ficar mais sério” em finais de 2015, quando passaram de quarteto a trio. “Um dos gajos era catequista e Deus falou mais alto”, refere Rui a propósito das saídas e entradas na banda. Aos co-fundadores (e vizinhos) Rui Fonseca e Frederico Ferreira (guitarra, voz) juntou-se Alô Farooq, no baixo. Com Circunvalação cá fora apareceram as datas fora do Porto e “aos poucos as coisas foram acontecendo”. “Demos 60 concertos num ano e meio”, assinala Alô Farooq. Em okupas e parques de campismo, em festivais (Barreiro Rocks, D’Bandada) e salas como o Maus Hábitos ou a ZDB. A crescente vitalidade do circuito independente da música nacional também lhes deu um empurrão, entre o apoio dado pelas promotoras Pointlist, Puro Fun e Lovers & Lollypops, e a cumplicidade de colegas como os Sunflowers, parceiros na editora O Cão da Garagem. “O que mudou em anos recentes foi sobretudo a vontade de fazer acontecer um pouco por todo o país”, confirma Alô.

E foi nos concertos por esse país fora que os 800 Gondomar começaram a chamar a atenção com insubordinação punk vertida em histórias sobre os subúrbios. “Rio Tinto é super forte tematicamente”, diz Rui Fonseca. “No raio de 500 metros à volta de minha casa tenho cinco ex-concorrentes da Casa dos Segredos.” Para eles é território fértil, um espaço de ignição. “Estás sempre a ouvir histórias de pessoal mesmo puro, sem filtros. Há pouco, no autocarro, encontrei um amigo da minha idade que estava todo lixado por estar a trabalhar numa pizzaria por 500 paus e com um filho para alimentar”, conta Rui. “Acho isso inspirador, e em termos cinematográficos seria ainda mais”, aponta o baterista, que tirou o curso em Cinema, na mesma turma de Alô. “Acho que nós os três somos fascinados por essa estética e ambiência dos subúrbios, seja onde for”, acrescenta o baixista, que vive em Ovar.

Em Linhas de Baixo, Rio Tinto divide o protagonismo com o Porto, onde Rui, Alô e Frederico fazem hoje a maior parte das suas vidas. É um disco em que se respiram as ruas, os cantos escuros que restam numa cidade turistificada e gourmetizada, as tascas, as pessoas. “A cena é que a rua

É uma saída/ É curso intensivo/ Da escola da vida”, rosna-se em Meu Menino, um minuto e meio de rock rafeiro seguríssimo que se segue a Cordoaria: refrão pronto para ser cantado em colectivo, baixo polposo, guitarra nervosa que pouco depois entra ao ataque, tonitruante. Se o garage-rock ainda respira é por causa de canções assim – o mesmo não se pode dizer de Coração, Sacrilégio ou Fumo Preto, que pouco acrescentam ao disco.

Miúdos Muito Jovens e Argélia são duas boas surpresas. Membrana lo-fi, aqueles restos de inocência a flirtar com a agitação de jovem adulto (“Porque eu não quero ser diferente

A verdade é que eu já queria/ Sentir-me novo, uma maravilha/ E estar em baixo para estar em cima”, ouve-se em Miúdos Muito Jovens). Muito em bruto, muito Beat Happening. Tal como Cedofeita – hino gentil e quebradiço à solidão e às ruas que encerra o disco –, Argélia é cantada por uma mulher. “Essas músicas mais calmas são muito sobre personagens femininas que faziam parte da nossa vida e achámos que seria interessante pôr uma rapariga a cantar, uma grande amiga nossa”, explica Rui.

Do mundano faz-se canção, entre o entusiasmo, o desencanto e a ansiedade geracional. Ouçamos Sou Cidadão, sinuosamente dançável com o olhar nos Strange Boys e nos Black Lips, e Cru, atrofio punk com fuligem que roça os Mudhoney, o rock a ser perigoso outra vez. “A Cru é sobretudo sobre um sentimento de insatisfação”, aponta Rui. “Neste tipo de cidade, nesta fase da tua vida, tens de ser uma pessoa muito cozinhada, requintada e falsa. Não podes ser cru porque nunca serás bom para ninguém.” Mas em Linhas de Baixo a honestidade é regra de ouro. “Nós escrevemos sobre a nossa realidade. Gosto de pensar que não sou eu quem decide os álbuns, mas que é a minha vida que decide por mim”, afirma o baterista.

Por agora há aquela “deriva de merda”. “Começas a dar conta de outros problemas, como as rendas das casas no Porto… É tentar construir uma vida e tudo nos foge.” Aí entram de novo os subúrbios, como lugar de afectividade e pertença. “O local de onde somos acaba por ser a única coisa da vida que não nos irá fugir.” E porque a música que fazem está dependente da vida deles, os 800 Gondomar não têm grandes planos. Depois de mais uns concertos de apresentação do disco em Portugal (sexta apresentaram-se em Aveiro, no Mercado Negro), lançam-se numa tour internacional com os Sunflowers. De resto, querem estar todos a viver no Porto no próximo ano. Mas sem nunca deixar de andar no 800 Gondomar, o autocarro que lhes deu nome. “Ainda há dois dias andei nele e uma velhinha vomitou-me nas calças”, conta Rui. “Há histórias todos os dias”.

