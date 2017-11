O livro Deserto/Nuvem, de Francisco Sousa Lobo, é o Melhor Álbum Português dos Prémios Nacionais de Banda Desenhada, foi divulgado no 28.º festival AmadoraBD, que termina no próximo domingo, dia 12.

Francisco Sousa Lobo foi ainda distinguido com os prémios nacionais de Melhor Argumento para Álbum Português, também por Deserto/Nuvem e o de Melhor Álbum de Autor Português em Língua Estrangeira, pelo título It's no Longer I That Liveth.

Deserto/Nuvem (ed. Chili com Carne) é uma obra dividida em dois álbuns em que o autor faz um retrato da Cartuxa de Évora e do modo de vida dos monges que trocaram o mundo exterior pela solidão e o silêncio que se exige num convento de clausura.

Os dois volumes têm abordagens bem diferentes ao universo destes religiosos, mas ambos permitem que nos interroguemos sobre a fé humana e sobre a nossa relação com o mundo material.

O Prémio Nacional para o Melhor Álbum de Autor Estrangeiro foi para Os Ignorantes, do francês Étienne Davodeau, e Conversas com os Putos, de Álvaro, venceu na categoria de Melhor Álbum de Tiras Humorísticas.

O Prémio Nacional de Banda Desenhada para o Melhor Desenho foi para a ilustradora Amanda Baeza, pelo álbum Bruma, enquanto o Prémio para o Melhor Ilustrador Português de Livro Infantil foi para Tiago Albuquerque e Nadia Albuquerque, pelo álbum Sou o Lince Ibérico, e Jimmy Liao, natural de Taipé, Taiwan, recebeu o Prémio para o Melhor Ilustrador Estrangeiro de Livro Infantil, pelo álbum Noite Estrelada.

O Prémio Nacional de BD Clássicos da 9.ª Arte, relativo a uma edição original há mais de dez anos, foi arrebatado por Ronin, de Frank Miller, e o Prémio para o Melhor Fanzine foi para Outro Mundo Ultra Tumba, de Rufolfo Mariano.

O júri foi constituído por Nelson Dona, diretor do AmadoraBD, Pedro Moura, argumentista, Sandy Gageiro, jornalista, e Leonel Santos e Nuno Saraiva, autores de Banda Desenhada. Este colectico destacou ainda, "pela qualidade das coletâneas", O Mundo de Garfield (1978-1983), de Jim Davis, e a coleção Sandman, de Neil Gaiman.

O AmadoraBD, organizado pela Câmara Municipal da Amadora, cumpre a 28.ª edição até 12 de novembro com exposições, lançamentos editoriais e a presença de autores portugueses e estrangeiros de banda desenhada.

