Estava eu a rezar por chuva, pedindo desculpa por qualquer reparo que porventura tivesse feito contra ela, chuva, quando pousou na minha mão uma mosca cansada de fugir. Sacudi-a mas ela logo voltou, sem paciência para altos vôos.

PUB

Era bruxa e fez-me tremer a mão: estava a rir-se, a sacana, do meu choradinho.

As moscas de Novembro são frouxas e sorumbáticas. Já não se importam com nada. Deixaram de comer, deixaram de fazer amor, deixaram de pousar no nosso peixe para fazer as necessidades. Ainda mato sete ou oito com o guardanapo dobrado (tem de ser de pano) mas depois, talvez por imitação, também se me vai a vontade de viver.

PUB

A piada das moscas que vieram assistir ao enterro, sempre três vivinhas por cada defunta, já me dói de tão velha. Mais depressa acredito que ouviram falar dum serviço de eutanásia em que o extermínio é rápido e indolor e que, fartas das loucuras escaldantes do Verão e do Setembro e do Outubro e do raio do Novembro, apresentam-se para o suicídio, com o prazer de suscitar uma última repugnância antes de morrerem.

Já é pouco o amor quando as primeiras moscas aparecem em Março - se é que alguma vez se vão embora. Se calhar escondem os ovos numa páscoa perpétua em que os coelhinhos são mosquinhas recém-nascidas com o quociente cute de...zero, como sempre.

Os moscardos, esses nojos dentro do nojo, colam-se aos vidros das janelas, fazendo más imitações das arqui-inimigas, as abelhas. Também sobrevivem. Mas como? Mas porquê? Não sei. Também quero morrer.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

PUB