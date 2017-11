Nos sítios na Internet destinados a turistas e que permitem a avaliação dos locais visitados, há centenas de queixas sobre o K Urban Beach. Estas visam essencialmente a violência por parte dos seguranças, mas há igualmente muitas que falam de racismo. Só no TripAdvisor, nas 420 referências a esta discoteca, perto de metade (48%) classificam o lugar como “terrível”. Aqui ficam algumas.

“Absolutamente terrível! Não é um bom clube! Não diria que é um clube! Seguranças e gerente racistas! Apenas um lugar ruim! Não recomendo este lugar para uma noite, dá um mau nome a Lisboa”

DyaChiha, Líbano, 08/06/15

“O meu conselho é: se você quiser desfrutar da sua noite sem qualquer discriminação, vá para outro lugar. Lisboa à noite é divertida. Fique longe deste lugar”

Salustiano Jurandi, Reino Unido, 06/07/15

“Os seguranças agrediram duas amigas à porta. Covardes e machistas batendo em quem não tem força para se defender. Isso é inadmissível!”

Paula Q., Portugal, 20/12/2016

“Uma grande noite, localização e ambiente muito bom. Seguranças são agressivos e não têm medo de usar a força física”

Ardcrinn, Irlanda, 01/02/16

“Local completamente arruinado pelo proprietário e seu gangue de seguranças. Ele gosta de patrulhar o clube com os seguranças em seu redor e chutar as pessoas para fora que ele não gosta”

Boothy312, Alemanha, 08/05/16

“Grande absurdo! Três meninas estudantes foram agredidas pelos seguranças na entrada desse local. Onde vamos parar assim? Se você não quer correr o risco de ser mal tratada por seguranças mal instruídos, fique bem longe do Urban Beach. Essa cobardia é revoltante. As pessoas que deveriam assegurar a segurança e bem-estar são as primeiras a ameaçar os clientes. Lamentável”

ACRPO, Portugal, 21/12/16

“Os seguranças acham-se os donos do clube. Mal-educados, flertam com as mulheres, resumindo, não respeitam. Horrível. Não volto”

Bryan D., Reino Unido, 04/02/17

“Gerido por seguranças agressivos que estão executando um esquema para extorquir dinheiro dos clientes com ameaça de violência física”

James Bavister, Reino Unido, 22/04/17

“Não recomendo. Levaram meu amigo a um quarto e o espancaram porque ele tentou separar uma briga de mulheres. Fizemos boletim de ocorrência, chamámos polícia. Boîte ruim, bebida ruim, staff extremamente grosseiro e violento. Não percam tempo”

Bruna C., Brasil, 09/07/17

“Os seguranças são bárbaros e racistas; tratam as pessoas como se fossem gado, empurrando por todos os lados e, se for necessário, recorrem à violência”

Teresa Almeida, Portugal, 07/09/17

“Se tens uma armadura de guerra ou um fato de futebol americano e tens mais de 200 kg de músculo, recomendo; agora, se não tens esta descrição ou não és da ‘Casa dos Segredos’, foge!”

Diogo P., Portugal, 02/11/17

