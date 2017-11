Obrigada

PUB

Sou uma catalã, residente na Catalunha, e leitora ocasional do PÚBLICO.

Nos últimos meses segui com atenção o processo catalão a partir do seu jornal e gostaria de agradecer-lhes a exaustividade e a objectividade com que trataram e estão a tratar o tema da independência, com uma reflexão e uma profundidade muito superior a outra imprensa internacional que pude consultar.

PUB

Xus Ugarte Ballester

Independentismos

Mais de 5 milhões de italianos participaram em dois referendos, realizados no dia 22 de Outubro em regiões do norte de Itália, reivindicando maior autonomia face ao governo central. Ambas as regiões representam 30% do PIB nacional, o que, segundo os seus representantes, lhes confere o direito a receber uma maior porção das receitas fiscais. Para tal, defendem uma redução das transferências para as regiões do sul de Itália, apelidas de corruptas e despesistas.

Estes movimentos independentistas tem vindo a crescer, um pouco por toda a Europa, com especial destaque para o caso da Catalunha, da Baviera e da Escócia, que já realizaram referendos independentistas ou procuram limitar o papel redistributivo das políticas públicas. As fraturas criadas mostram as dificuldades em manter a unidade nacional dos países e sobretudo ilustram as enormes dificuldades em construir uma Europa unida e solidária.

Trata-se de um problema de identidade nacional, falta de solidariedade e sobretudo de percepções erradas, que são muitas das vezes veiculadas por partidos populistas ou extremistas. Mais do que uma posição de força, a União Europeia deveria despender uma verba significativa numa campanha global, na qual fossem desmontar certos mitos, como a preguiça ou a indolência de certos povos e demonstrados, com dados e contactos entre culturas, os resultados positivos da cooperação entre países.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim,

"O meu amigo catalão que arrisca 30 anos de prisão"

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O artigo em referência de Rui Tavares é muito interessante, mas se os factos em causa se tivessem passado em Portugal seriam também crime, embora não punidos com uma pena tão pesada, embora a diferença de penas entre o ordenamento penal português e espanhol se verifique em todos os tipos de crimes, sendo o espanhol mais severo.

Veja os artigos 7º, 8º, 9º e 10º da lei 34/87, 16/7 e alterações posteriores.

Sebastião Seixas, Viana do Castelo

PUB

PUB