Foram já várias as situações em que milhares de pessoas tiveram de ser evacuadas devido à descoberta de bombas da II Guerra Mundial por explodir. Estes casos incidem particularmente na Alemanha, por razões óbvias. E nesta sexta-feira temeu-se que voltasse a repetir-se. Felizmente, não foi necessário evacuar nenhum edifício e qualquer pessoa conseguiria desarmar a mais recente bomba descoberta. Isto porque não passava de uma curgete.

Relata a BBC que um homem da cidade alemã de Bretten ligou para a polícia alertando que tinha encontrado uma bomba por explodir no seu jardim.

Quando as autoridades chegaram ao local depararam-se com um curgete de cinco quilos e com 40 centímetros. A polícia diz que é possível que o vegetal tenha sido atirado para o jardim do homem de 81 anos.

Mas, verdade seja dita, a polícia explicou que a courgete “parecia mesmo uma bomba”.

Em Setembro deste ano, realizou-se a maior evacuação de sempre na Alemanha no pós-guerra depois de ter sido descoberta uma bomba britânica do tempo da II Guerra Mundial por explodir na cidade de Frankfurt. Ao todo, 65 mil pessoas foram retiradas de suas casa para que o explosivo fosse desarmado.

