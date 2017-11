O Presidente angolano, João Lourenço, exonerou nesta sexta-feira o conselho de administração da Empresa de Comercialização de Diamantes (Sodiam), a terceira decisão do género, em empresas públicas, em dois dias.

A Sodiam, cujo conselho de administração era presidido, até agora, por Beatriz Jacinto de Sousa, é uma empresa estatal criada em Dezembro de 1999 com o exclusivo da venda dos diamantes produzidos em Angola.

Na informação distribuída à imprensa, a Casa Civil do Presidente da República refere que foram exonerados ainda Filipe Sérgio Gomes Adolfo e José das Neves Gonçalves Silva, que eram administradores executivos da Sodiam.

Em substituição, João Lourenço nomeou Eugénio Pereira Bravo da Rosa para presidente do conselho de administração daquela empresa diamantífera estatal e Fernando Teixeira da Fonseca Amaral para administrador, o mesmo cargo agora atribuído a José das Neves Gonçalves Silva (que já integrava o conselho de administração anterior).

Estas exonerações juntam-se às decididas pelo chefe de Estado angolano na quarta-feira - sendo que 2 de Novembro foi feriado em Angola -, tendo então exonerado Carlos Sumbula do cargo de presidente do conselho de administração da Empresa Nacional de Diamantes de Angola (Endiama), a segunda maior empresa nacional, naquelas funções desde 2009.

Para aquela empresa pública foi nomeado - e empossado, esta sexta-feira pelo chefe de Estado - o economista José Manuel Ganga Júnior, que até 2015, foi director-geral da Sociedade Mineira de Catoca, responsável por 75% da produção diamantífera anual angolana.

Além de José Manuel Ganga Júnior, foram nomeados por decreto presidencial, para a concessionária estatal para o sector dos diamantes em Angola, que representa vendas anuais de mais de mil milhões de euros, Laureano Receado Paulo, Ana Maria Feijó Bartolomeu, Osvaldo Jorge Campos Van-Dúnem e Joaquim Filipe Luís, para os cargos de administradores executivos.

No dia 1 de Novembro, João Lourenço, que tomou posse como terceiro Presidente de Angola a 26 de Setembro último, mudou a administração da Empresa de Ferro de Angola (Ferrangol), concessionária estatal do sector mineiro do país.

Diamantino Pedro Azevedo foi exonerado do cargo de presidente do conselho de administração da Ferrangol (assumiu a pasta de ministro dos Recursos Mineiras e Petróleos), com João Lourenço a nomear para o seu lugar João Diniz dos Santos.

Ainda para aquela empresa pública foram nomeados, como administradores, Romeu Artur Ribeiro, Djanira Alexandra Monteiro dos Santos, Kayaya Kahala e Henriques Kiaku Simão.

Das grandes empresas públicas, apenas a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), concessionária estatal do sector petrolífero, liderada desde Junho de 2016 pela empresária Isabel dos Santos, filha do anterior chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, não teve até agora qualquer mudança no conselho de administração feita por João Lourenço.

