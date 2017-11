Peter Pilz, 63 anos, vai não vai assumir o lugar de deputado, após duas acusações de assédio sexual. A primeira acusação foi negada por Pilz, dizendo tratar-se de um caso de litigio laboral. Em relação à segunda, disse não se lembrar de nada. Mas como houve duas testemunhas, não negou, e anunciou este sábado que não vai assumir o cargo de deputado pelo qual foi eleito nas legislativas de Outubro.

PUB

Pilz é uma figura presente há décadas na política austríaca – primeiro nos Verdes e, desde Julho deste ano, o seu próprio partido, a Lista Peter Pilz (que conseguiu entrar no Parlamento austríaco, ao contrário dos Verdes).

É o último político cujo comportamento impróprio foi desvendado na sequência do escândalo que nos EUA começou com o produtor Harvey Weinstein e cujas ondas trouxeram a público casos de vários graus de comportamento não apropriado como o de Michael Fallon, que se demitiu do cargo de ministro da Defesa do Reino Unido na quarta-feira.

PUB

O caso que deu origem à demissão de Pilz aconteceu numa conferência nos Alpes em 2013 e foi revelado pela revista austríaca Falter. Uma funcionária do Partido Popular Europeu contou ter sido alvo de Pilz, que a agarrou e tocou. Segundo a sua descrição, o político estava “relativamente embriagado”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Não me conseguia mexer, não conseguia respirar, quanto mais lutar contra ele”, relatou a funcionária. Dois homens viram o que se passava, afastaram Pilz e a situação acalmou. “Não percebo como é que aquilo pôde acontecer”, disse a funcionária do grupo conservador europeu (no Parlamento Europeu também houve uma série de denúncias de funcionárias e eurodeputadas).

“Não tenho recordação desse acontecimento. Lamento”, disse Pilz. “Não me lembrar não é desculpa”, acrescentou. “Mas se há duas testemunhas, afasto-me.”

Pilz não esclareceu se se referia apenas ao cargo de deputado ou também à presidência do partido.

PUB

PUB