A polícia do Zimbabwe prendeu uma cidadã norte-americana de 25 anos, Martha O’Donovan, acusando-a de ter escrito um tweet em que dizia que o Presidente deste país africano, Robert Mugabe, é um “homem egoísta e doente”.

As acusações são negadas por Martha O’Donovan que, segundo a BBC, é tida como a responsável pela Magamba TV, uma plataforma online de vídeos satíricos. Presa quando estava na sua residência em Harare, O'Donovan arrisca agora uma pena que pode ir até 20 anos, por insultos ao Presidente e conspiração contra o Governo, de acordo com as informações prestadas pelo seu advogado.

A prisão de Martha O’Donovan, refere a BBC, apresenta-se como o primeiro caso desde a criação de um “ciberministério”. A 24 de Outubro, o governo anunciou que Patrick Chinamasa iria ficar à frente do Ministério da Cibersegurança, Detecção de Ameaças e Mitigação.

Robert Mugabe lidera o Zimbabwe desde 1980, como primeiro-ministro, e desde 1987 como Presidente, tendo chamado a si poderes executivos. É um dos ditadores que permanece no poder.

