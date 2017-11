Horas depois de ter sido constituído um novo comité de combate à corrupção, liderado por Mohammed bin Salman, que foi recentemente nomeado príncipe herdeiro da Arábia Saudita, dez príncipes e dezenas de antigos ministros sauditas foram detidos este sábado, noticiou a televisão Al Arabiya citando fontes não identificadas. Além disso, foram ainda detidos quatro actuais governantes.

A formação deste novo comité foi anunciada pelo rei Salman da Arábia Saudita, em paralelo com uma vasta remodelação governamental.

Um ministro, bem como os responsáveis da Guarda Nacional Saudita, foram substituídos. Concretamente, foram afastados o príncipe Meteb bin Abdullah, que liderava até agora a Guarda Nacional, e Adel Fakeih, ministro da Economia. Também o comandante da marinha saudita, Abdullah al-Sultan, foi substituído. Riad faz assim alterações em dois sectores fundamentais - o da segurança interna e a economia.

Estas alterações surgem meses depois de o rei Salman, no trono desde 2015, ter afastado o sobrinho Mohamed bin Nayef da linha de sucessão e de todos os cargos que este ocupava, e ter feito seu sucessor directo o filho, Mohammed bin Salman, que agora lidera o comité de combate à corrupção que levou a cabo as detenções ocorridas neste sábado.

O agora príncipe herdeiro inciou desde então uma série de alterações no funcionamento do reino e na própria sociedade saudita. Exemplo disso foi o facto de as mulheres terem sido finalmente autorizadas a conduzir e a assistir a jogos de futebol em três estádios a partir de 2018.

