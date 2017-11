As empresas das regiões afectadas pelos incêndios de meados de Outubro podem concorrer, a partir de segunda-feira, ao programa criado pelo Governo visando a sua recuperação e orçado em 100 milhões de euros, destinados à aquisição de equipamentos.

PUB

Em comunicado, o Ministério do Planeamento e Infra-estruturas assinala que "o Sistema de Apoio à Reposição da Competitividade e Capacidades Produtivas, disponível a partir de segunda-feira, é um apoio fornecido pelo Estado sob a forma de subvenção não reembolsável", tendo o respectivo decreto-lei (135-B/2017) sido publicado esta sexta-feira em Diário da República.

Em causa está uma linha de apoio com uma dotação de 100 milhões de euros que visa "permitir o restabelecimento rápido das condições de produção das empresas directamente afectadas com prejuízos directos, sendo apoiadas, nomeadamente, a aquisição de máquinas, de equipamentos, de material circulante de utilização produtiva e as despesas associadas a obras de construção necessárias à reposição da capacidade produtiva", indica a tutela.

PUB

A medida é complementada com outras iniciativas governamentais aprovadas no final de Outubro, como uma linha de crédito com juros bonificados (100 milhões de euros), novos concursos no âmbito do Portugal 2020 (80 milhões de euros) e ainda um pacote de medidas de simplificação dos concursos do Portugal 2020 já em curso.

Todas entram em vigor na segunda-feira, à excepção da linha crédito, que começará a funcionar dia 13 de Novembro.

"Face à dimensão dos prejuízos poderão ainda ser desencadeadas outras medidas complementares que permitam reforçar a coesão económica e social dos territórios particularmente afectados pelos incêndios, como sejam ao nível da atracção de investimento qualificado, isenções fiscais ou a agilização de procedimentos de licenciamento e de reinstalação de unidades produtivas", ressalva o Executivo.

As candidaturas devem ser feitas pelas empresas junto das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (norte e centro).

Em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros de dia 26 de Outubro, que deu luz verde aos apoios, o ministro do Planeamento e Infra-estruturas, Pedro Marques, explicou que "haverá condições especiais para as pequenas e médias empresas, com apoios até 70%".

Para as "recuperações mais pequenas", até 235 mil euros, prevê-se uma comparticipação até 85%, segundo Pedro Marques.

No caso das companhias que necessitem de maior apoio, o Governo irá fazer uma "peritagem autónoma e independente" para avaliar a comparticipação, adiantou.

Pedro Marques sustentou que, segundo a experiência do executivo, estas medidas são suficientes para as empresas recuperarem.

"Beneficiamos, infelizmente, da experiência de recuperação do território de Pedrógão Grande, que preferíamos não ter tido", disse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15, o pior dia de fogos do ano, segundo as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.

Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande, em Junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.

PUB

PUB