O Shanghai SIPG, treinado pelo português André Villas-Boas, foi derrotado neste sábado, em casa, pelo Jiangsu Suning, por 3-2, na 30.ª e última jornada do campeonato chinês de futebol, cujo título já estava atribuído ao Guangzhou Evergrande.

PUB

A equipa de Villas-Boas fechou o campeonato no segundo lugar, com 58 pontos, menos seis do que o conjunto orientado pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador de Portugal, que também terminou a prova com uma derrota em casa, por 2-1, frente ao Tianjin Quanjian, terceiro classificado. Tianjin e Shangai asseguraram vagas na fase preliminar da Liga dos Campeões asiáticos. O campeão Guangzhou Evergrande tem entrada directa.

O Shanghai SIPG inaugurou o marcador, através de Lu Wenjun (8 minutos), após assistência do português Ricardo Carvalho, mas Alex Teixeira (21') e Li Ang (33') colocaram a equipa de Fabio Capello em vantagem antes do intervalo.

PUB

No segundo tempo, Hulk ainda fez o empate, de penálti (80'), mas Moukandjo deu o triunfo ao Jiangsu Suning (86').

PUB

PUB