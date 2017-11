O Tondela virou neste sábado um resultado desfavorável de 2-0 e venceu o Boavista por 3-2, em jogo da 11.ª jornada da I Liga, disputado em Tondela.

PUB

Golos no intervalo de cinco minutos, apontados por Rossi (64 minutos) e por Fábio Espinho (69'), na recarga a uma grande penalidade, colocaram os "axadrezados" a vencer por 2-0, mas, numa altura em que parecia estar rendido, o Tondela reagiu e, no período de oito minutos, virou o resultado, com dois golos de Murilo (77' e 85'), o primeiro de grande penalidade, e um de Tomané (78').

A vitória permite ao Tondela dar novo salto na classificação, ascendendo ao 10.º lugar com 12 pontos, enquanto os boavisteiros estão logo acima, no nono posto, com 13 pontos.

PUB

PUB

PUB