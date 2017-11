Rui Vitória fez neste sábado a antevisão da deslocação do Benfica a Guimarães, em jogo da 11.ª jornada da I Liga, e disse antever neste domingo um “um jogo difícil” frente “a um adversário duro” que tem “uma excelente equipa”. O técnico dos “encarnados” desvalorizou a derrota frente ao United, referindo que a meio da semana se assistiu “no jogo de Manchester” a “um processo muito positivo”, e referiu que o campeonato “é uma maratona”, “um combate de boxe e no final cá se vê quem ganha”.

PUB

Analisando o reencontro com o V. Guimarães, equipa que o Benfica derrotou em Agosto na Supertaça, Rui Vitória disse que os vimaranenses estão “diferentes”. “É evidente que, passados três meses, algo se vai passando nas equipas e as mudanças são mais evidentes. O Vitória mudou a equipa, vejo um jogo diferente, porque é um contexto diferente. Os rendimentos e a qualidade são diferentes.”

O técnico considera que a partida contra a sua anterior equipa será “um jogo difícil”, “frente a um adversário duro” que “tem uma excelente equipa”, mas sublinhou que os benfiquistas vão “com ambição e vontade de ganhar, de somar três pontos”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sobre o tempo de recuperação das duas equipas, Vitória reconheceu que “é evidente que há diferença” e que “o Vitória tem menos tempo”, mas salientou que o rival venceu e está “com uma confiança enorme”. “O fundamental é perceber que tipo de adversário vamos ter e como está. Sabemos muito bem o que temos a fazer. Há vantagens e desvantagens. E isso nem sempre é uma desvantagem”, acrescentou.

Sobre a derrota em Manchester, o treinador do Benfica disse que “a vida das equipas é assim”, mas refere que o que se assistiu frente ao United “foi um processo muito positivo”: “Uma equipa que, por uma certa infelicidade não fez golos e não ganhou. Nem sempre tudo está bem quando se ganha, nem sempre tudo está mal quando se perde.”

A finalizar, Rui Vitória foi ainda confrontado com o atraso pontual para o líder FC Porto, mas não se mostrou preocupado. “Ainda não chegamos a um terço do campeonato. Estamos a viver numa análise estratosférica e catastrófica, parece que às vezes virámos as páginas dos jornais de 15 em 15 dias e as opiniões viram. Não digo que seja o caso, quem vai à frente está a somar pontos e está na frente. No final cá estaremos para fazer o balanço. Já vimos histórias de clubes que estiveram na frente e perderam, que estavam atrás e ganharam. Não me refiro só à minha equipa. Isto é uma maratona, é um combate de boxe e no final cá se vê quem ganha", disse Vitória.

PUB

PUB