Pedro Figueiredo faz parte do quarteto dos 11.º classificados após duas voltas numa das quatro provas que decorrem em Espanha relativas à Segunda Fase da Escola de Qualificação do European Tour, a que decorre no par-72 do Deserts Springs Resort, em Almeria.

O português fez voltas de 68 e 69 pancadas e soma um total de 137, 7 abaixo do par, estando empatado com o argentino Rafa Echenique, o dinamarquês Mark Haastrup e o belga Hugues Joannes. O líder é o austríaco Lucas Nemecz, com 127 (64-63).

Esta prova conta agora com 74 jogadores (dois desistiram entretanto), sendo que no final das quatro voltas apenas 22 se apuram para a Fase Final da Escola, que se irá disputar de 11 a 16 de Novembro no Lumine Golf Club, em Tarragona, Espanha.

“Figgy” venceu no passado domingo a Final do Circuito PT Empresas PGA Open, no Bom Sucesso, com um total de 15 abaixo do par. “Estou-me a sentir bem, estou a bater bem. No Bom Sucesso meti muitos putts, ao passo que aqui em Espanha ainda não meti assim muitos, mas não deixam de ser duas voltas sólidas”, afirmou ao GolfTattoo.

