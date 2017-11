Em Maio, Filip Krajinovic ocupava a 294.ª posição no ranking mundial. E apesar de ter ganho cinco títulos no circuito challenger, que lhe permitiram entrar no qualifying do Rolex Paris Masters no 77.º lugar, ninguém apostaria que o sérvio de 25 anos chegasse ao derradeiro dia do torneio, onde vai defrontar outro estreante em finais de Masters 1000, Jack Sock. Com a eliminação de John Isner, Sock é agora o único capaz de ocupar a última vaga nas ATP Finals, em detrimento de Pablo Carreño Busta.

Desde 2003 que não havia um tenista com um ranking tão baixo na final de Paris, mas Krajinovic soube sobreviver aos 31 ases de Isner (14.º), 15 dos quais no terceiro set, para vencer, por 6-4, 6-7 (2/7) e 7-6 (7/5).

Isner cedeu somente 17 pontos em 17 jogos de serviço, mas houve dois que fizeram a diferença: Krajinovic concretizou o único break-point de que dispôs para desequilibrar o primeiro set; e no derradeiro tie-break, em que Isner comandou por 3/0, uma resposta para os pés do adversário deu ao sérvio um match-point, a 6/5, que aproveitou para fechar o encontro, com o 43.º winner, em menos de duas horas e meia.

“Foi uma batalha mental muito dura. Ele estava a servir muito bem, mas sabia o que ia acontecer. Quando servi para fechar, a minha mão tremia; foi difícil controlar as emoções. Consegui e é o melhor dia da minha vida”, contou Krajinovic, o décimo jogador a passar pelo qualifying e atingir a final num torneio Masters 1000 – e o terceiro a fazê-lo em Paris, depois de Radek Stepanek (2004) e Jerzy Janowicz (2012).

Krajinovic sempre foi um dos tenistas mais promissores da sua geração e, aos 18 anos, chegou ao 170.º lugar. Mas uma lesão no ombro direito e consequente cirurgia travou o seu progresso e foi preciso esperar mais de quatro anos até estrear-se no "top-100". No ano passado, lesões no ombro e pulso atiram-no quase para fora do "top-300", mas a ajuda de Novak Djokovic, que lhe pagou um treinador, ajudaram-no a voltar a subir e já tem garantida a subida ao 33.º lugar do ranking.

Na outra meia-final, Jack Sock (22.º) aproveitou o desgaste de Julien Benneteau (83.º), para vencer, por 7-5. 6-2, em 78 minutos. Se vencer a final, Sock será o oitavo qualificado para as ATP Finals, em Londres.

No Equador, Gastão Elias (127.º) foi travado nas meias-finais do challenger Ciudad de Guayaquil, pelo argentino Facundo Bagnis (164.º), que venceu, com os parciais de 7-5, 6-4.

