Foram só triunfos e por goleada os resultados das quatro equipas portuguesas que começaram neste sábado a mais importante competição europeia de hóquei em patins. FC Porto e Benfica foram os mais “esmagadores”, mas Sporting e Oliveirense também se revelaram bastante certeiros.

Os “dragões” começaram a sua campanha na Liga Europeia, prova em que chegaram à final em 2013 e 2014, com uma goleada em casa sobre os espanhóis do Vic, por 13-1, em jogo da primeira jornada do Grupo B.

No pavilhão Dragão Caixa, Gonçalo Alves, Jorge Silva e Rafa fizeram três golos cada, enquanto Reinaldo Garcia, Hélder Nunes, Alvarinho e Ton Baliu completaram a goleada dos “azuis-e-brancos”.

Na Luz, e contra os suíços do Montreux, o Benfica, vencedor da Liga Europeia em 2013 e 2016, demonstrou uma pontaria ainda mais afinada, ganhando por 14-2 o jogo da primeira jornada do Grupo C.

Miguel Rocha foi o hoquista em destaque, ao apontar quatro golos, enquanto João Rodrigues marcou três e Tiago Rafael dois, numa partida em que o Benfica chegou ao intervalo a ganhar por 7-0. Jordi Adroher, Carlos Nicolia, Valter Neves e Miguel Vieira fizeram os restantes golos dos “encarnados”.

Já o Sporting bateu em casa, os franceses do Quévert, por 6-1, na primeira jornada do Grupo D. Caio Oliveira marcou três golos para os “leões”, um deles de grande penalidade, enquanto Ferran Font, Henrique Magalhães e Pedro Gil contribuíram com um cada, num jogo que chegou ao intervalo com vantagem do Sporting, por 3-0.

Por fim, a Oliveirense estreou-se na Liga Europeu também com uma vitória caseira e folgada sobre os alemães do Iserlohn, por 8-1, na primeira jornada do Grupo A.

O espanhol Jordi Bargalló fez três golos para os vice-campeões europeus e João Souto marcou por duas vezes, enquanto Jordi Bugaya, Jepi Selva e Ricardo Barreiros também deixaram a sua marca no triunfo.

