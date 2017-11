O Sporting perdeu neste sábado por 33-32 na vista aos franceses do Montpellier, em jogo da sexta jornada do grupo D da Liga dos Campeões de andebol.

Ao intervalo, os pupilos de Hugo Canela, que tinham perdido com este adversário em Alvalade por 33-29, lideravam por 17-16, mas os gauleses, campeões da Europa em 2003, deram a volta e impuseram-se, garantindo o pleno de seis triunfos, que lhes vale o comando isolado.

Com este resultado, o Sporting, que perdeu nos derradeiros segundos, mantém-se no quinto e penúltimo lugar, com quatro pontos em seis jogos, fruto de dois triunfos.

