O agendamento da recepção do FC Porto ao Belenenses (sábado, às 20h30), menos de 72 horas decorridas desde o final do jogo para a Liga dos Campeões, com o RB Leipzig, suscitou uma reacção de desagrado de Sérgio Conceição. Uma posição reforçada ontem e que surge na linha do que pontualmente impele responsáveis — normalmente treinadores — a questionarem a violação de uma regra que visa salvaguardar a recuperação dos índices físicos dos jogadores.

Há pouco mais de um mês, no final de Setembro, José Mourinho insurgia-se contra a arbitrariedade do calendário da Premier League, alegando prejuízos desportivos — sobretudo face aos demais candidatos ao título de campeão inglês — pelo facto de o Manchester United dispor, por norma, de menos horas de recuperação depois dos jogos (na condição de visitante) da Liga dos Campeões.

O treinador português denunciava a diferença de tratamento dispensado aos “red devils” nesta matéria numa fase em que diversas baixas de jogadores importantes condicionavam seriamente o desempenho do Manchester United. Mourinho provou, de facto, haver disparidades difíceis de explicar por quem tem a responsabilidade de organizar calendários competitivos a um nível de exigência máxima. O que, na prática (havendo outras razões para explicar alguns desempenhos do United), levou o técnico a ceder a primeira derrota (frente ao Huddersfield Town) desde o arranque do campeonato, coincidentemente depois da visita ao Estádio da Luz. com pouco mais de 65 horas de recuperação pelo meio.

No caso do FC Porto, os contornos são necessariamente diferentes, conforme admite Sérgio Conceição, ao sublinhar que o próprio RB Leipzig disporá de ainda menos tempo para preparar a recepção ao Hanôver 96, com a agravante de uma viagem de regresso a casa pelo meio.

O treindor dos “dragões”, assim como a estrutura profissional do FC Porto, não acordaram agora para esta realidade. A este nível tudo é objecto de análise e reflexão. A diferença é que a regra das 72 horas, passível de ser contornada se os clubes em causa estiverem de acordo (pressionados ou não pela ditadura das transmissões televisivas), não antecipa quadros clínicos agudos nem problemas disciplinares como os que se verificam nesta jornada, com o FC Porto a perder Danilo (suspenso), bem como Otávio e Marega, que se juntam a Soares.

Azares que fundamentam o lamento de Sérgio Conceição ao referir que, ao contrário de adversários mais bem apetrechados, faltam opções ao FC Porto para encarar um Belenenses motivado e atento a estes desequilíbrios. Cenário ainda mais preocupante por Benfica e Sporting poderem tirar dividendos da coincidência de defrontarem os dois “europeus” do Minho, ganhando tempo de preparação para além de poderem explorar o desgaste de V. Guimarães e Sp. Braga.

