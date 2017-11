No ano em que comemora 50 anos de carreira, que assinalou em Maio com um concerto no Teatro de São Luiz, em Lisboa, Pedro Caldeira Cabral faz agora renascer o grupo La Batalla, que se dedica exclusivamente à interpretação de música medieval de carácter secular, com destaque para o reportório dos trovadores e jograis galaico-portugueses. Neste domingo, haverá um concerto em Lisboa, no Mosteiro de Santos-o-Novo, na zona de Xabregas (às 16h30), intitulado Speculum Mirabilium - Cantigas de louvor e milagres de Santa Maria em Terras de Portugal e integrado no ciclo Música em São Roque.

O grupo foi fundado em 1984 mas iniciou-se com um projecto anterior de dinamização do Mosteiro da Batalha, como recorda ao PÚBLICO o guitarrista e investigador Pedro Caldeira Cabral: “Na altura o director, o dr. Sérgio Guimarães de Andrade, um grande especialista em História de Arte e em particular em escultura medieval, tinha a ideia de fazer aquilo a que ele chamava uma reutilização funcional dos monumentos, uma ideia que percorreu a Europa toda. E criou núcleos de dinamização do espaço museológico, que incluíram uma escola de vitrais, uma escola de cantaria. E queria uma revitalização do espaço através da música e do teatro.” Então foi ter com ele e com João Mota, do Teatro A Comuna, para que fizessem “um conjunto de acções” nesse sentido.

Celebrizado na televisão

“Mas aquilo que tornou mais popular e interessante tudo isto foi um programa de televisão que era feito pelo Fialho Gouveia e pelo Raul Solnado, o Vamos Caçar Mentiras.” Onde todas as semanas Pedro Caldeira Cabral tinha de apresentar um tema para o programa. “Daí é que sai o grupo que depois se viria a chamar La Batalla, que fez, e continua a fazer, um trabalho consistente de redescoberta da dimensão musical da poesia trovadoresca.”

Referindo-se a uma das actuações do grupo, já há muitos anos, na Guarda, por ocasião dos 800 anos daquela cidade, a crítica de música Cristina Fernandes escreveu no PÚBLICO, em Dezembro de 1999, o seguinte: “La Batalla ofereceu-nos uma recriação possível, pautada por um grande entusiasmo e energia rítmica. Num repertório em que a monotonia é um perigo eminente, esta foi cuidadosamente evitada através da alternância das cantigas com trechos instrumentais, da sucessão de peças contrastantes, da opção de suprimir ou declamar algumas das estrofes dos poemas mais longos, da variedade tímbrica e de um hábil recurso às técnicas instrumentais associadas à música deste período.”

O La Batalla gravou os discos Cantigas d’Amigo (1984, reeditado em 1993), Muyto me tarda o meu Amigo na Guarda (2000) e Speculum Mirabilium (2004) e gravou programas para rádios de Portugal, Espanha e França. No Youtube há vários registos sonoros e videográficos de trabalhos seus, temas como Saltarello, Ay eu Coitada ou Jus a lo Mar.

Reconhecimento popular

A reacção ao trabalho do grupo tem sido, para Caldeira Cabral e para os outros músicos envolvidos, uma surpresa. “Isto teve uma adesão popular que nós não tínhamos a mínima ideia que pudesse acontecer. Era a primeira vez que um grupo de música antiga, feito com critérios musicológicos sérios, com uma preocupação mais erudita, atingia um nível de reconhecimento popular. E ainda hoje verificamos isso, de cada fez que fazemos um concerto nas igrejas, castelos, mosteiros, claustros, etc. Temos uma adesão enorme.”

Com direcção de Pedro Caldeira Cabral (que aqui toca arrabil, viola de arco, cítola, guitarra latina, flauta e charamelas), o La Batalla é actualmente constituído por Maria Repas Gonçalves (soprano e percussão), Susana Diniz Moody (contralto e viola de arco), Fernando Marques Gomes (barítono, baldosa e címbalos), Joaquim António Silva (alaúde e gaita de foles medieval), Ana Margarida Silva (flautas e gaita de foles medieval) e João Nuno Represas (atabales, atabaque, adufe, darabuca, tintinabula e trancanholas).

