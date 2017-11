Em antecipação dos dois concertos que vai protagonizar dentro de um mês, para encerrar a digressão dedicada ao álbum Carminho canta Tom Jobim, a fadista portuguesa passou pela redacção do PÚBLICO em Lisboa para cantar dois temas, acompanhada por Paulo Jobim, músico e filho do compositor que Carminho homenageia no seu disco.



Para além da actuação, Carminho conversou com o jornalista do PÚBLICO Nuno Pacheco sobre a sua relação musical com a obra de António Carlos Jobim bem como sobre os dois concertos - agendados para 30 de Novembro em Lisboa, no Altice Arena, e a 2 de Dezembro no Multiusos de Guimarães - nos quais terá a seu lado a última formação que acompanhou Jobim e também a cantora e compositora Marisa Monte, uma das vozes que colaborou com a fadista no disco.