A aplicação de mensagens instantâneas WhatsApp deixou de funcionar nesta sexta-feira de manhã, por volta das 8h (hora em Portugal continental) e esteve em baixo durante 30 minutos, pelo menos. Em Portugal, o serviço foi retomado já depois das 9h.

Até ao momento a empresa ainda não emitiu qualquer comunicado sobre o sucedido. De acordo com o Facebook, que comprou o Whatsapp em 2014, Europa e Sudeste Asiático foram as regiões onde as falhas do serviço foram mais numerosas. De acordo com o Portal Outage Report, os países mais afectados foram Índia, Reino Unido, Malásia e Itália.

#Whatsappdown era o tópico mais popular no Twitter na Índia, onde a aplicação tem o seu maior mercado, com mais de 200 milhões de utilizadores. Também Paquistão, Reino Unido e Alemanha tinham o mesmo tópico como um dos mais populares, refere a agência Reuters.

A própria aplicação informa o utilizador, através de um ícone de confirmação do envio e leitura (que pode ser desligado), quando uma mensagem é enviada. Porém, nesta manhã as mensagens estavam pendentes.

A situação já tinha ocorrido em Maio, altura em que a aplicação esteve durante horas fora de serviço.

A rede social tem mais de 1,3 milhões de utilizadores em todo o mundo. Foi adquirida pelo Facebook por 19 mil milhões de dólares.

Desde então, a empresa tem-se concentrado em aumentar o número de utilizadores, em parte com uma estratégia que passa por imitar funcionalidades da aplicação rival Snapchat.

