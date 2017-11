Pedro Dias, acusado de ter matado três pessoas e tentado assassinar outras duas, começou nesta sexta-feira a ser julgado no tribunal da Guarda. O arguido, que está preso preventivamente na cadeia de alta segurança de Monsanto, chegou ao tribunal pouco depois das 9h30, numa carrinha celular. Antes, já duas carrinhas da PSP, com mais de duas dezenas de agentes, tinham estacionado em frente ao Palácio da Justiça da Guarda. E os polícias tinham-se espalhado por todo o tribunal.

PUB

Depois dos agentes revistarem exaustivamente todas as pessoas que assistem à audiência, o colectivo de juiz, duas procuradores e os advogados do arguido e das vítimas ou seus familiares entraram na sala. Pelas 10h20, o juiz-presidente deu início à sessão, agradecendo ao corpo da guarda prisional a “gentileza” de trazer o arguido à guarda, mesmo estando de greve.

Pedro Dias, 45 anos, que surgiu de fato escuro, identificou-se e, questionado pelo juiz, disse prescindir da leitura da acusação. Para já, vai-se remeter ao silêncio.

PUB

Desde que foi detido a 8 de Novembro do ano passado, após ter dado uma entrevista à RTP, o arguido nunca prestou declarações à Justiça. Nem no primeiro interrogatório, nem na instrução, nem agora no início do julgamento.

PUB

PUB