O Instituto Nacional de Saúde vai ser alvo de uma avaliação externa independente com o objectivo de uma reestruturação, mas sem nunca por em causa a sua natureza pública e a sua autonomia, anunciou nesta sexta-feira o presidente do organismo.

PUB

No dia em que o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) celebra 118 anos, Fernando de Almeida recordou que "a vontade de renovação" do instituto tem sido "considerada importante" e que tem sido ambicionada uma avaliação "externa, internacional e independente".

"Repensar o papel" do instituto

PUB

Também presente na cerimónia, que assinalou em Lisboa o Dia do INSA, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, confirmou à agência Lusa que o ministério quer "repensar o papel" do instituto, que é o laboratório do Estado no sector da saúde.

"Durante o primeiro semestre do próximo ano pretendemos tomar decisões sobre a estrutura orgânica e missão do INSA", afirmou o secretário de Estado, sublinhando que não está em causa a estrutura pública do instituto.

Já o presidente do instituto adiantou que o processo de reestruturação do INSA está em curso, nomeadamente através de uma avaliação interna em que se pretendem ouvir os trabalhadores e colaboradores sobre o futuro da instituição, que alberga cerca de 500 pessoas.

Segundo Fernando de Almeida vai ainda ser feito um trabalho de auscultação das instituições com as quais o INSA trabalha, como organismos públicos, hospitais ou universidades, e de análise ao trabalho de instituições congéneres a nível internacional.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O presidente do instituto refere, contudo, que "a avaliação externa é uma parte fundamental", recordando que a última se realizou há cerca de 12 anos.

Nesta avaliação externa, que se pretende independente, o INSA não deverá ter qualquer intervenção.

Fundado em 1899 pelo médico Ricardo Jorge, o Instituto Ricardo Jorge desenvolve uma tripla missão, como laboratório do Estado no sector da saúde, laboratório nacional de referência e observatório nacional de saúde.

PUB

PUB