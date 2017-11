Catalunha e Olivença

Constata-se que, a propósito da actual "crise independentista da Catalunha", o Estado Espanhol tem alicerçado a sua posição na defesa intransigente da integridade territorial dos Estados e da necessidade de respeitar os tratados que regem o relacionamento dos Estados na Europa.

Também, a este propósito, o Estado português, por intermédio do Presidente da República, primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, tem-se manifestado publicamente pela defesa intransigente da legalidade interna espanhola, pelo respeito pela integridade territorial dos Estados e pela Lei Internacional.

Nesse sentido, relembro a existência da "questão de Olivença", território que o Estado português considera juridicamente português mas ocupado ilegalmente por Espanha, que se recusa a cumprir o tratado de Viena de 1815, por ela assinado, e deve, por coerência, ser feito aqui um apelo à opinião pública para que se pressione estes importantes órgãos do Estado português a pôr em prática os princípios acima defendidos e levantar esta questão junto de Espanha, de maneira a dar cumprimento ao seu compromisso de restituição de Olivença a Portugal.

Fernando A.Castanhinha, Santo António dos Cavaleiros

Barragem de Girabolhos

No passado dia 31 de Outubro é publicado artigo sobre a enorme dificuldade no abastecimento de água no distrito de Viseu decorrente da ausência acentuada de pluviosidade. O nível de armazenamento de água na barragem de Fagilde encontra-se no limite mínimo. Os concelhos de Viseu, Mangualde e Nelas são alguns dos municípios que recorrentemente têm ali recolhido água para abastecimento às populações.

Infelizmente o PÚBLICO não trouxe para a agenda a recente suspensão da construção da barragem de Girabolhos, no leito do rio Mondego, pese embora as avultadas quantias investidas nas expropriações de terrenos que, agora, estão completamente abandonados.

A construção desta barragem seguramente que seria uma nova fonte de abastecimento de água em situações de seca, serviria para alimentar os meios aéreos de combate aos incêndios e impedir a propagação de fogos de uma margem para a outra, como este ano ocorreu, para além de permitir o recrudescimento da agricultura local. Ou seja, com a retoma do investimento resolver-se-iam quatro grandes problemas das populações locais, já tão sacrificadas e votadas ao ostracismo pelo Estado, e criar-se-ia uma nova fonte de produção de energia eléctrica.

Diogo de Macedo, Lisboa

