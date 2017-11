A violação masculina tem vindo a ser usada, de forma sistemática, na Líbia, como um instrumento de guerra e de domínio político por facções rivais, revelam os testemunhos reunidos por dois investigadores.

PUB

O trabalho, que durou vários anos e foi acompanhado por uma jornalista do jornal francês Le Monde, dá conta de relatos devastadores por parte das vítimas e de filmagens que mostram homens a serem sodomizados com objectos diversos, como cabos de vassouras ou foguetes.

Segundo o diário britânico Guardian, estes actos têm servido para humilhar e neutralizar os opositores num país dominado por milícias e onde a violação masculina é um tabu tão forte que dificilmente as vítimas voltam a integrar-se na sociedade e na vida política e social.

PUB

Uma das vítimas, Ahmed, contou aos investigadores que esteve detido quatro anos numa prisão em Tomina, nos arredores de Misrata, onde estavam mais 450 homens. “Eles separam-te para te subjugarem”, relatou, acrescentando que os actos são filmados com os telefones dos carcereiros.

Ahmed contou ainda que os guardas fixam um cabo de vassoura na parede, obrigam os prisioneiros a irem na sua direcção e só param quando vêem o sangue fluir. “Ninguém consegue escapar”, disse.

Ahmed contou ainda que um dos prisioneiros, um migrante negro, todas as noites era atirado para uma das celas e os guardas davam ordens aos restantes prisioneiros para o violarem: “Violem este homem ou considerem-se mortos”.

O regime de Muammar Khadafi foi acusado de usar a violação como um instrumento de guerra durante a revolução que depôs o líder, em 2011, mas até agora não havia provas conclusivas dessas práticas.

O centro da investigação é um pequeno escritório na capital da Tunísia, onde Ramandan (nome por que um dos investigadores pede para ser identificado, com receio de represálias) e Imed passaram os últimos três anos a coligir relatos e provas sobre o recurso à violação masculina na Líbia.

“Os aliados de Khadafi violaram durante a revolução”, relatou Ramadan, um libanês exilado em Tunes. “Quando foram derrotados sofreram a mesma forma de violência”, acrescentou.

Um dos vídeos que a jornalista francesa Cécile Allegra chegou a ver (e que não pôde ser verificado de forma independente), mostra um jovem sentado na areia, aterrado. Vê-se o braço de alguém, vestido com um uniforme militar, que levanta o jovem, lhe baixa as calças e lhe introduz um foguete entre as nádegas.

Numa viagem à Líbia, acompanhada pela jornalista, Imed recolheu testemunhos, documentos e filmagens, um pouco por todo o país, dando conta de dezenas de violações masculinas perpetradas por facções.

As mulheres não têm estado imunes a estas práticas. A sul de Trípoli, capital da Líbia, foram recolhidos relatos de famílias inteiras violadas por uma milícia de Misrata.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em 2016, o procurador do Tribuna Pena Internacional (TPI), Fatou Bensouda, pediu mais fundos ao Conselho de Segurança da ONU, para alargar as investigações sobre crimes de guerra da Líbia.

A 15 de Agosto, o TPI emitiu um mandado de prisão internacional para Mahmoud Al-Werfalli, um general acusado de crimes de guerra, aliado a Khalifa Haftar, o homem que controlou o leste da Líbia durante anos. Pela primeira vez, os vídeos publicados na Internet que mostram execuções sumárias alegadamente cometidas por Werfalli foram admitidos pelo TPI como prova.

Em Tunis, o grupo que lidera a investigação sobre as violações espera que os testemunhos vídeo que têm vindo a recolher possam ser legalmente válidos caso os responsáveis pelas violações sejam acusados de crimes de guerra.

PUB

PUB