O secretário de Estado norte-americano da Energia, Rick Perry, defendeu que a utilização de combustíveis fósseis para produzir electricidade podem prevenir casos de agressão sexual, uma posição criticada pelos ambientalistas do Clube Sierra, que acusam Perry de estar a minimizar uma questão muito séria.

Perry, que na semana passada participou numa conferência sobre energia em África, argumentou na quinta-feira à noite que o recurso aos combustíveis fósseis para produzir electricidade pode potenciar o desenvolvimento de algumas regiões do continente africano.

A Administração Trump defende o aumento da produção doméstica de combustíveis fósseis para exportação e o próprio secretário de Estado da Energia põe frequentemente em causa aquilo a que denomina de “narrativa imprecisa” dos ambientalistas, que alertam para o facto de a utilização de combustíveis fósseis contribuir para o aquecimento global.

"Deixe-me dizer-lhe onde é que as pessoas estão a morrer, é em África, por causa da falta de energia que têm", disse Perry num evento patrocinado pelo site noticioso Axios e pela NBC News.

Foi neste contexto que o secretário de Estado proferiu as declarações que lhe estão a valer fortes críticas dos ambientalistas: “Uma jovem [africana] disse na minha cara: uma das razões pelas quais a electricidade é tão importante para mim não é só porque vou deixar de ler à luz da fogueira”. “Mas também do ponto de vista da agressão sexual. Quando as luzes estão acesas, quando temos uma luz que ilumina a justiça sobre este tipo de actos”, acrescentou.

As declarações de Perry foram feitas numa altura em que o produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, está a ser acusado de assédio sexual, denúncias que se têm estendido a outras figuras do cinema e a outras áreas, incluindo a política.

Michael Brune, responsável pelo Clube Sierra, o maior grupo ambiental dos Estados Unidos, considerou os comentário de Perry “inaceitáveis”. “Já era claro que Rick Perry é incapaz de liderar o Departamento de Energia, mas sugerir que o desenvolvimento dos combustíveis fósseis pode reduzir a agressão sexual não só é flagrantemente falso como é uma tentativa indesculpável de minimizar uma questão séria”, afirmou.

“As mulheres, em particular as mulheres de cor, estão entre os grupos afectados de forma mais severa pelos impactos das alterações climáticas e são estas mesmas comunidades que estão mais expostas ao risco de violência sexual”, acrescentou o ambientalista.

Shaylyn Hynes, uma porta-voz do Departamento de Energia citada pelo Guardian, garantiu que "“uma pessoa falou [a Perry] sobre a forma como a luz pode ser um elemento de dissuasão da agressão sexual e potenciar a segurança em áreas remotas". A mesma porta-voz afirmou que essas histórias sensibilizaram o governante norte-americano e que ele se limitou a partilhá-las com a audiência em Washington.

