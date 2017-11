Luislinda Valoi é a actual ministra dos Direitos Humanos do Brasil e antiga juíza desembargadora. E nos últimos dias está no centro de uma polémica devido a um pedido que efectuou ao Governo de Brasília. Valoi efectuou um requerimento para que pudesse acumular a pensão de desembargadora que recebe mensalmente com o salário de ministra por considerar que o seu trabalho, sem remuneração, “sem sombra de dúvidas, se assemelha a trabalho de escravo”. Depois de iniciada a controvérsia, a ministra desistiu do pedido.

O documento de mais de 200 páginas onde Valoi pede esta acumulação de remunerações foi obtido pelo Estadão, que explica que, se o pedido fosse aprovado, a ministra passaria a receber pouco mais de 61 mil reais mensais (mais de 16 mil euros), o que ultrapassa o tecto para a função pública de 33,7 mil reais (quase 9000 euros).

Ora, devido a este limite, Valoi argumenta no requerimento que o seu trabalho de ministra não é pago e, por isso, diz que “o trabalho executado sem a correspondente contrapartida, a que se denomina remuneração, sem sombra de dúvidas, se assemelha a trabalho escravo, o que também é rejeitado, peremptoriamente, pela legislação brasileira desde os idos de 1888 com a Lei da Abolição da Escravatura”.

Depois de conhecido o documento, Luislinda Valoi deu uma entrevista à rádio CBN, em que confirmou o pedido e acrescentou argumentos, garantindo que, como governante, tem “representatividade” e precisa de se apresentar “trajada dignamente”: “Eu, como desembargadora aposentada, posso botar um chinelinho simples e ir a qualquer lugar. Mas como ministra de Estado, não posso fazer isso. Eu tenho uma representatividade. Não de luxo, mas de pelo menos me apresentar trajada dignamente. É cabelo, é maquilhagem, é perfume, é roupa, é sapato, é alimentação. Porque, se eu não me alimentar, eu vou adoecer e, aí, vou dar trabalho para o Estado. É tudo isso que tem que ter. Então, eu pedi, formulei o pedido, como qualquer pessoa que se achar no direito pode requerer”.

Na mesma entrevista, a ministra reforçou a comparação com trabalho de escravo: “Eu fiz uma alusão, uma simbologia [ao trabalho escravo], porque todo trabalho que se executa e que não tem a respectiva remuneração, ele não é correto, ele não é um trabalho legal”.

Noutras declarações, desta vez ao Estadão, diz que é dos ministros do Governo que menos recebe: “Eu sou a ministra que trabalho, tenho o mesmo título dos demais ministros, mas sou ministro dos que ganham menos”.

Segundo as contas da comunicação brasileira, Valois recebe actualmente 30.400 reais (quase 8000 euros) mensais da pensão de juíza desembargadora do tribunal da Bahia. Como ministra recebe 3300 reais (quase 900 euros), sendo que o máximo destas duas remunerações não pode ultrapassar os 33,7 mil reais (quase 9000 euros). Além disso, como ministra, tem direito a carro com motorista e à utilização a um avião da Força Aérea Brasileira para deslocações de trabalho.

Um dia depois do início de toda esta polémica, a assessoria de imprensa do Ministério dos Direitos Humanos informou que Valois desistiu do pedido. Até esse momento, o Palácio do Planalto, destinatário do requerimento da acumulação de remunerações, não tinha tomado nenhuma decisão nem efectuado qualquer comentário sobre o caso.

