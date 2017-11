“Desculpe, esta página não existe” era a mensagem devolvida a quem procurasse pela conta de Donald Trump no Twitter. Foram pouco mais durante dez minutos, mas o momento não passou despercebido aos utilizadores mais atentos, que esta quinta-feira à noite assistiram ao desaparecimento (temporário) da conta pessoal dos Presidente dos EUA naquela rede social. Palco favorito de Trump ainda antes das eleições do ano passado, o Twitter continua a ser a ferramenta de comunicação mais utilizada pelo líder da Casa Branca e, por isso, a sua ausência foi imediatamente detectada. Um comunicado da rede social veio revelar que o episódio não foi acidental, mas sim protagonizado por um dos funcionários da empresa, que cumpriu esta quinta-feira o seu último dia de trabalho.

PUB

No total, o Presidente norte-americano esteve desaparecido do mundo do Twitter durante 11 minutos, detalhou a empresa, que não identificou o funcionário responsável. Inicialmente, a empresa afirmou tratar-se de "um erro humano", mas no seguimento da investigação ao caso aberta imediatamente emitiu um segundo comunicado em que revelava ter sido uma acção deliberada.

PUB

O episódio ocorreu pouco antes das 19h em Washington DC (23h em Lisboa) e pôs os utilizadores do Twitter em alvoroço com o desaparecimento do Presidente norte-americano. Muitos começaram a partilhar os resultados da pesquisa pela conta do líder. Numa das mensagens devolvidas, lia-se mesmo que “[a conta de] @realDonaldTrump não existe”.

Já a sua página oficial de Presidente dos Estados Unidos da América, que Trump não utiliza com tanta frequência, manteve-se intacta.

O último episódio que colocou os seguidores de Trump (nem todos apoiantes) em alvoroço na rede social aconteceu há cerca de cinco meses quando Trump tweetou “covfefe” e manteve a publicação online durante seis horas antes de a apagar, um momento que nunca viria a reconhecer como acidental.

A especulação não foi menor esta quinta-feira e alguns utilizadores adivinharam mesmo o que se tinha passado antes do anúncio da rede social.

Donald Trump regressou à plataforma sem abordar o assunto e voltou a publicar cerca de uma hora depois do episódio, como se nada tivesse acontecido.

E se muitos rejubilaram com o episódio, outros destacaram a facilidade com que um funcionário conseguiu apagar a conta do Presidente. “E se em vez disso tivesse tweetado mensagens falsas?”, questionou um dos utilizadores da rede.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

PUB