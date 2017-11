Um acidente que envolveu um camião e uma viatura ligeira na Avenida 24 de Julho, em Lisboa, provovou nesta sexta-feira de manhã duas vítimas, uma delas mortal, segundo o responsável dos Bombeiros Sapadores de Lisboa no local, Belarmino Mesquita. Esta última, de 28 anos, conduzia o carro que foi abalroado pelo pesado.

As autoridades que se encontravam no local do acidente, pouco depois das 8h, não conseguiram confirmar o estado da segunda vítima, dizendo que "numa primeira observação não podiam tirar conclusões". Acrescentaram, no entanto, que a mesma "se encontrava consciente".

O camião embateu num dos lados da viatura ligeira, deixando-a destruída. O despiste terá ocorrido pelas 7h14 desta sexta-feira, de acordo com o site do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Segundo a Lusa, às 9h20 ainda havia alguns cortes de trânsito na Avenida 24 de Julho, em Alcântara, para desviar a circulação da zona.

Texto editado por Hugo Torres

