O Estado francês vendeu as acções da Renault que comprou há dois anos por iniciativa do então ministro da Economia e actual Presidente Emmanuel Macron, anunciou a Agência de Participações do Estado (APE).

PUB

Com a venda dessa participação de 4,73%, o Estado obteve uma mais-valia superior a 55 milhões de euros, indicou em comunicado divulgado na quinta-feira à noite o ministro da Economia, Bruno Le Maire.

Desta forma, o Estado francês regressou ao nível de participação de 15% do capital do grupo automóvel que tinha antes da polémica aquisição promovida por Macron, que abriu em 2015 uma crise entre a japonesa Nissan (parte do grupo) e o Governo francês.

PUB

As conversações deram origem a um acordo em 2016 entre a Renault e o Estado mantendo este os direitos reforçados de voto que conseguiu com a referida aquisição para "decisões estratégicas estruturais" do grupo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A operação enquadra-se no programa de venda de activos estatais por mais de 10.000 milhões de euros anunciado por Le Maire, uma iniciativa que permitirá lançar um fundo para financiar projectos de inovação.

Em comunicado, a Renault informou que adquiriu 10% dos 14 milhões de acções vendidas pelo Estado com o objectivo de lançar uma oferta reservada a funcionários e ex-funcionários do grupo.

"Esta cedência reflecte o apoio do Estado ao reforço da Aliança e realiza-se no quadro da confiança entre a Renault e o seu principal accionista", refere o comunicado do construtor.

PUB

PUB