Apesar do crescimento nos Estados Unidos, a evolução da actividade das empresas da Altice na Europa, e em particular no mercado francês, onde a SFR continua a perder assinantes no fixo, está a obrigar a empresa fundada por Patrick Drahi a ser mais cautelosa quanto às previsões de resultados.

Depois de ter divulgado as contas do terceiro trimestre, em que o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 1,8% para 2358 milhões de euros, mas ficou abaixo do esperado pelos analistas, a Altice também reconheceu que os resultados deste ano ficarão no “limite mínimo” das previsões de crescimento.

A notícia recebeu um cartão vermelho dos investidores e a dona da Meo acabou por registar o maior trambolhão entre as cotadas europeias na sexta-feira. As acções da Altice encerraram o dia na bolsa de Amesterdão a valer 12,51 euros, uma queda de 22,59% face ao valor de fecho de quinta-feira, nos 16,16 euros.

Em termos globais, as receitas do grupo caíram 1,8%, para 5755 milhões de euros (em França, que ainda tem o maior peso no grupo, a queda foi de 1,3%, para 2757 milhões) até Setembro. Em Portugal, a tendência também foi negativa: as receitas da Meo caíram 3,1%, para 566 milhões e o EBITDA recuou 1,3% para 265 milhões.

Numa conferência telefónica com analistas realizada na sexta-feira, o presidente da Altice, Michel Combes, referiu-se à compra da Media Capital, o negócio com que o grupo espera potenciar o crescimento de receitas no mercado português (com uma estratégia repartida entre telecomunicações, conteúdos e publicidade), para destacar o seu impacto positivo no mercado.

Trata-se de uma operação que virá promover “ a empregabilidade nos media portugueses, a inovação e o pluralismo numa altura em que o sector está sob pressão”, disse o gestor.

Já na quinta-feira, numa conferência telefónica com alguns meios de comunicação social, como o Jornal de Negócios e a Lusa, Combes afirmou-se convicto de que o negócio, que neste momento está a ser avaliado pela Autoridade da Concorrência (AdC) terá "um resultado positivo".

O presidente da Altice também reafirmou a sua confiança na regulação portuguesa. O processo de compra da TVI “está nas mãos do regulador. Respeitamos muito o regulador, tem a sua agenda, e não imagino por um segundo que haja uma agenda política, mas uma agenda regulatória”, disse Combes.

Antes de ser conhecida a posição de não oposição da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) à compra da TVI, o presidente da Altice também assegurou ter “plena confiança no processo” e “nas instituições de regulação portuguesas”. Contudo, uma vez conhecida a decisão desta entidade, que só não foi negativa pelo veto do presidente, Carlos Magno, a um parecer técnico que explicitava vários riscos inerentes à operação e que recebeu o voto favorável dos outros dois membros do conselho regulador da ERC, a Altice veio (em comunicado) desvalorizar o conteúdo do relatório e censurar a actuação da entidade.

Na nota divulgada no início da semana, na sequência de uma entrevista do presidente da Sonae (dona do PÚBLICO) ao Expresso, a criticar a tentativa de compra da Media Capital, o grupo francês veio condenar “os ataques que têm sido desferidos contra a operação” pelos seus concorrentes, considerando que uma das ferramentas usadas tem sido “a intervenção da ERC”.

O comunicado da Altice frisou que o parecer que o regulador dos media enviou à AdC foi um “parecer não-válido e não-vinculativo” (porque não houve consenso entre os membros do conselho regulador da ERC quanto ao conteúdo) e, além disso, acusou-o de ter extravasado “a sua competência legal” e de especular “acerca de potenciais futuras práticas discriminatórias e desleais da parte da Meo”.

O documento “aventura-se na área de especialização da AdC ao tecer várias observações gerais, superficiais e infundadas, desconsiderando claras realidades económicas e comerciais, o enquadramento regulatório existente e a aplicação de direito português consolidado neste âmbito”, acusou a Altice. Segundo a empresa, o documento não deverá ser considerado pela AdC, a única entidade reguladora em Portugal especializada e com competência legal para analisar o impacto de operações de concentração no mercado”.

A ERC não foi, no entanto, o único regulador a expressar as suas preocupações com os impactos da junção, no mesmo grupo, do operador líder de telecomunicações e do grupo líder de televisão e rádio. A Anacom, no parecer não vinculativo que enviou à AdC em Setembro, considerou que a operação (a concretizar-se tal como foi notificada) seria “susceptível de criar entraves significativos à concorrência” e que a nova empresa teria a “capacidade” e os “incentivos” para fechar o mercado publicitário e dos conteúdos à concorrência.

