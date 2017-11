Afinal, Juan Martín del Potro vai de férias mais cedo. A derrota nos quartos-de-final do Rolex Paris Masters terminou com as ambições do argentino em qualificar-se para as ATP Finals, em Londres. E foi o seu “carrasco”, John Isner, que ficou com esperanças em terminar a época nos oito primeiros do ranking. Para isso, o norte-americano terá que triunfar no Masters 1000 francês, objectivo que ficou mais perto após a desistência de Rafael Nadal.

PUB

“Ao vir para este torneio, não estava nada a pensar nisso, mas sim nos jogos de futebol que iria ver quando voltasse a casa, quando o torneio terminasse. Mas agora, não vos vou mentir, está na minha mente”, admitiu Isner (14.º), após vencer Del Potro (17.º), por 6-4, 6-7 (5/7) e 6-4, num encontro de fuas horas e 10 minutos, onde somou mais 15 ases.

Nas meias-finais, o tenista que deixou o top 10 em Maio de 2014 vai parte favorito diante do sérvio Filip Krajinovic (77.º), que nem chegou a entrar no court, pois Rafael Nadal desistiu, lesionado no joelho, pondo em causa a sua presença nas ATP Finals, que começam a 7 de Novembro.

PUB

Também o compatriota de Isner, Jack Sock (22.º) tem hipóteses de chegar a Londres se triunfar em Paris. Mas Sock tem ainda o seu compromisso dos “quartos” no fim da jornada desta sexta-feira, frente a Fernando Verdasco (39.º). Se nenhum dos norte-americanos erguer o título, será o espanhol Pablo Carreño Busta o oitavo elemento a competir nas ATP Finals.

PUB

PUB