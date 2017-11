Tomás Santos Silva é o n.º 1 do circuito profissional português de golfe de 2017, ao terminar a época na liderança da Ordem de Mérito 1080 Produções, publicada hoje (quinta-feira) pela PGA de Portugal no seu site oficial.

O jogador do Team Portugal jogou pela primeira vez uma época completa como golfista profissional e alcançou o feito de ser o n.º 1 com este novo estatuto, exatamente um ano depois de ter sido o n.º1 do Ranking Nacional BPI, uma tabela publicada pela Federação Portuguesa de Golfe e destinada aos melhores amadores portugueses.

Aos 25 anos, Tomás Santos Silva completa talvez as suas duas melhores épocas seguidas de sempre e manifesta-se, naturalmente, satisfeito: “Era um dos objetivos que tinha para a minha época. Sabia que não iria ser fácil, que seria preciso ser muito regular, para mais sendo um rookie [estreante no circuito]. Sinto que joguei boas voltas de golfe. Terminei com 28 pancadas abaixo do par em 5 torneios disputados. Só neste último Open da Final do Circuito PT Empresas senti-me pouco confortável com o swing, mas, ainda assim, consegui um 5.° lugar com 4 pancadas abaixo do Par.”

A regularidade foi sempre um ponto forte do profissional do Club de Golf do Estoril nos tempos de amador e continua com essa característica. É verdade que em 2017 só ganhou um torneio, o seu primeiro título como profissional, no Estela PGA Open, mas, em contrapartida, só fez top-5 nas restantes provas: 2.º no Optilink PGA Open, 4.º no Solverde Campeonato Nacional PGA e 5.º no Open da Final do Circuito PT Empresas.

O novo n.º 1 do PGA Portugal Tour causou boa impressão no presidente da associação, José Correia, igualmente gestor do Team Portugal: “Quero felicitar o Tomás, no seu ano de estreia como profissional. Afirmou-se ganhando a Ordem Mérito Nacional 1080 Produções, a sua regularidade ao longo da época acabou por premiá-lo com este título. Temos a responsabilidade de continuar a apoiar o Tomás no âmbito do projeto Portugal Team, porque a sua dedicação e a qualidade do seu jogo dão-nos excelentes perspetivas de futuro.”

O PGA Portugal Tour, o circuito profissional português, decorreu entre maio e outubro, mas mesmo nos primeiros meses do ano, Tomás Santos Silva mostrou-se extremamente regular, ao concluir o Portugal Pro Golf Tour, o circuito internacional organizado pela PGA de Portugal em colaboração do britânico Jamega Pro Golf Tour, no 4º lugar, com 11 top-10!

“Não posso deixar de agradecer à PGA Portugal, ao José Correia (presidente da associação dos golfistas profissionais portugueses), ao Ricardo Lopes (secretário geral da organização) à Sofia Câmara (press officer do Portugal Pro Golf Tour e secretária do PGA Portugal Tour) e a todos os parceiros da PGA que tornam possível a realização destes torneios que são importantes para os profissionais. Também agradeço a todos os que me ajudaram durante a época, a família, os amigos, a namorada e, sem dúvida, ao Team Portugal, ao Clube de Golf do Estoril, à Nike/Norgolfe, ao meu nutricionista e ao meu preparador físico”, fez questão de frisar o jogador de 25 anos, residente em Cascais.

Tomás Santos Silva vai receber como prémio mil euros da 1080 Produções e sucede como n.º 1 do circuito profissional português a Tiago Cruz, o n.º 1 de 2016, 2015 e 2014, e a Hugo Santos, que também liderou durante três temporadas.

