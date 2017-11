José Mourinho revelou que o caso está encerrado depois de ter assinado um acordo e pago o valor pelas finanças espanholas, que acusavam o treinador português de ter lesado o Estado espanhol em 3,3 milhões de euros em 2011 e 2012, quando treinava o Real Madrid. Mourinho foi ouvido esta manhã de sexta-feira no Tribunal de Instrução número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

A queixa tinha sido apresentada em Junho passado pelo Ministério Público espanhol, que calcula os montantes em falta em 3.304.670 euros, dos quais 1.611.537 relativos a 2011 e 1.693.133 referentes a 2012.

"Saí de Espanha em 2013 com a convicção de que a minha situação tributária estava legal. Alguns anos depois, disseram-me que havia uma investigação aberta e que para regularizar a minha situação, eu devia pagar um determinado montante", afirmou o actual treinador do clube inglês Manchester United, cita a agência espanhola EFE.

Em Julho de 2015, Mourinho reconheceu a falta da declaração de direitos de imagem e aceitou pagar uma coima de 1,14 milhões de euros, mas, para o fisco espanhol, o caso não ficou totalmente resolvido.

O treinador português sublinhou que este era agora um “assunto encerrado”. "Eu não respondi, não discuti, paguei e assinei com o Estado que eu estou definitivamente em conformidade e o caso está fechado, por isso estou aqui, nada mais. No tribunal, não contestei, não discuti. Paguei, assinei o que me pediram e o caso está fechado”, completou, antes de abandonar o local num táxi, segundo a imprensa espanhola.

