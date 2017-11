Desde que assumiu, há pouco mais de três anos, o comando da selecção portuguesa, Fernando Santos já promoveu a estreia internacional de 24 jogadores. Alguns passaram a ser primeiras opções, como José Fonte, Raphaël Guerreiro, João Mário ou Cédric Soares. Outros, como Marafona, Daniel Carriço, Paulo Oliveira, Tiago Gomes ou Ukra, (ainda) não passaram da estreia. Se vão passar a ser fixos, ou não, só o futuro o dirá, mas Fernando Santos pode criar mais uma mão-cheia de internacionais nos dois próximos compromissos da selecção portuguesa, que se realizam a partir da próxima semana frente a Arábia Saudita (10 de Novembro, Viseu) e EUA (14 de Novembro, Leiria).

Como se percebe pela convocatória anunciada nesta sexta-feira, estes dois próximos jogos funcionam como treinos de captação para a selecção portuguesa, seja para o presente, o que significa Mundial da Rússia no próximo ano, seja para o futuro. Cristiano Ronaldo, Rui Patrício William Carvalho ou Ricardo Quaresma são alguns dos “fixos” com lugar garantido no Mundial que não estão nesta convocatória de 24 jogadores, onde estão dez nomes que se podem estrear na selecção principal. Para quatro, é uma estreia absoluta em convocatórias: Edgar Ié (Lille), Kévin Rodrigues (Real Sociedad), Ricardo Ferreira (Sp. Braga) e Rony Lopes (Mónaco).

Neste grupo, estão ainda três que já foram chamados, mas que ainda não têm minutos na selecção — José Sá (FC Porto), Bruno Fernandes (Sporting) e Bruma (RB Leipzig) — e há ainda uma estreia na era Fernando Santos de alguém com história na selecção, o médio Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscovo). Já passaram cinco anos desde que o antigo jogador do Benfica cumpriu a última das suas nove internacionalizações A (dois golos), em Fevereiro de 2012, num particular frente à Polónia, durante a gestão de Paulo Bento.

Todos os que estão nesta lista, defende Fernando Santos, têm condições de estar na convocatória para o Mundial do próximo Verão. “Não tenho dúvidas de que alguns jogadores que aqui estão vão estar, se não houver nenhum problema extra-futebol que o impeça, no Campeonato do Mundo. Quando digo vários, é qualquer um desta lista. Se os chamei, é porque acredito que podem vir a estar presentes”, garante o seleccionador português, que diz ter uma lista 40 nomes de onde sairão os 23 finais. Alguns, acrescenta, estão em vantagem: “O grupo não está fechado, mas é óbvio que alguns jogadores estão em vantagem.”

Para além das novidades apresentadas na convocatória para o duplo encontro particular, Fernando Santos admite que tem alguns dos sub-21 debaixo de olho. Um deles é Rúben Dias, jovem defesa-central que se tem afirmado no “onze” do Benfica (e que está nos eleitos de Rui Jorge). Mas não é o único. “Não é só o Rúben Dias. Podia dizer mais cinco, seis, sete jogadores que estão em maioria nos sub-21. O Rúben Neves está connosco. Obviamente que o Rúben Dias e o Daniel Podence estão nessa lista”, frisou.

Entre os potenciais novos internacionais A por Portugal, há dois que nunca jogaram em Portugal no escalão sénior. Um deles, Rony Lopes, passou pela formação do Benfica e está em pleno processo de afirmação do Mónaco. O jovem avançado nasceu no Brasil e, na hora de escolher a sua nacionalidade futebolística, escolheu Portugal, apesar do assédio brasileiro, e já tem um percurso nas selecções jovens portuguesas. “Tinha fé em ser convocado, tenho trabalhado muito e era um grande objectivo. Mas sei que Portugal tem uma selecção enorme, com jogadores fantásticos e é campeã da Europa, por isso também sabia que não seria fácil”, afirmou o jogador ao jornal Record.

Se Rony ainda passou pela formação do Benfica, Kévin Rodrigues nunca passou sequer pelo futebol português e chegou mesmo a jogar por França até aos sub-18, mas mudou para Portugal nos sub-21. Nascido em Bayonne, filho de pais portugueses, o defesa-esquerdo passou pela formação do Toulouse e ainda representou o Dijon, antes de se transferir em 2015 para a Real Sociedad. Depois de duas épocas em permanência na equipa secundária dos bascos (com duas aparições na equipa principal), Rodrigues foi promovido em definitivo à equipa principal e já leva este ano oito jogos pela formação de San Sebastián, tendo marcado um golo ao Real Madrid — no mesmo jogo também marcou um autogolo.

