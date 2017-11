A FIFA suspende, nesta sexta-feira, por um período provisório de 30 dias Paolo Guerrero, capitão da selecção peruana, depois de um resultado positivo num controlo antidoping, informou a Federação Peruana de Futebol (FPF).

A sanção irá impedir Guerrero de disputar os dois jogos do play-off para o Mundial2018, na Rússia, que a selecção peruana irá disputar frente à Nova Zelândia, em 11 e 15 de Novembro.

A amostra, que se revelou positiva, foi colhida depois do empate 0-0 do Perú no estádio La Bombonera, frente à selecção da casa, a Argentina, na penúltima jornada das eliminatórias sul-americanas de qualificação para o Mundial.

A Federação peruana, que não especificou qual a substância detectada no organismo do jogador, referiu, no comunicado que tornou público, que acata a decisão da FIFA e que confia no rápido esclarecimento dos factos e na resolução do processo.

No mesmo comunicado, a FPF sublinhou o facto de Paolo Guerrero, maior goleador da história da selecção peruana, desempenhar "um papel muito importante na equipa, quer dentro quer fora do campo, graças ao carácter que sempre evidenciou enquanto pessoa".

"Valorizamos a sua imensa contribuição para a nossa selecção, pelo que a FPF e o país inteiro se solidarizam com ele nos momentos difíceis que está a atravessar", acrescentou.

A FIFA comunicou à FPF a penalização provisória do jogador numa altura em que decorria o treino da selecção peruana, na Villa Deportiva Nacional, em Lima, com 14 jogadores, grupo do qual não fazia parte Guerrero, que está sob alçada disciplinar do seu clube, o Flamengo, e que, esta sexta-feira, treinou normalmente no Rio de Janeiro.

Estava previsto que Guerrero se juntaria, este fim-de-semana, à selecção peruana para viajar na segunda-feira com a restante comitiva rumo à Nova Zelândia, para disputar o play-off para o Mundial da Rússia.

