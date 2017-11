Patrice Evra foi suspenso com efeitos imediatos pelo Marselha na sequência da agressão a um adepto do clube antes do jogo entre o emblema francês e o Vitória de Guimarães, a contar para a Liga Europa, na quinta-feira.

O anúncio da suspensão do internacional francês foi feito nesta sexta-feira pelo Marselha, que adiantou ainda que o clube tem em curso uma investigação para apurar de forma mais detalhada o que aconteceu em Guimarães.

Evra foi ainda notificado para estar presente numa reunião na qual o caso será analisado, antes que o emblema gaulês aplique uma sanção definitiva.

No comunicado do Marselha, o clube censura o comportamento de alguns adeptos pelo facto de, durante o aquecimento da equipa, em Guimarães, terem injuriado alguns atletas, mas refere que Evra, sendo um jogador profissional e experiente, não poderia ter reagido da forma como o fez.

