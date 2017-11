O Desportivo das Aves regressou às vitórias nesta sexta-feira, no Estádio do Bonfim, ao derrotar o Vitória de Setúbal por 1-0, após duas derrotas em casa, primeiro com o Benfica (1-3), depois com o V. Guimarães (1-3), ambas já sob o comando de Lito Vidigal.

PUB

O golo do triunfo do Desp. Aves surgiu já no segundo tempo, na sequência de um canto, com Falcão a saltar mais alto do que os adversários e, de cabeça, a enviar a bola para o fundo da baliza sadina, sem hipóteses para Trigueira, quando faltava, sensivelmente 15 minutos para os 90'

A equipa de Vila das Aves já não vencia desde Setembro, quando bateu o Belenenses (2-1), e fora de casa o melhor que conseguiu foram dois empates.

PUB

PUB

PUB