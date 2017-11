Em 1959, Rod Serling começou a apresentar estranhas histórias passadas na quinta dimensão, situada “para além do que era conhecido pelo homem”, “uma dimensão tão vasta quanto o espaço e tão intemporal como o infinito”. Até 1964, a série de antologia A Quinta Dimensão, sempre com uma nova história protagonizada por personagens diferentes, contada em cada um dos episódios de (maioritariamente) meia hora (com intervalos), juntava géneros como terror, ficção científica, fantasia, suspense, thriller. Havia quase sempre reviravoltas inesperadas na história e uma vontade de tratar temas do mundo real, com comentário social e algum tipo de lição moral.

Agora, se tudo correr como previsto, a série vai voltar aos ecrãs numa nova versão. A notícia é avançada pela revista The Hollywood Reporter, que acrescenta que a série será assumida pela Monkeypaw, a produtora de Jordan Peele. O cómico, que passou cinco temporadas a satirizar o racismo e outros temas sociais ao lado do parceiro Keegan-Michael Key na série de sketches Key & Peele, estreou-se este ano como realizador com Foge, um filme que junta terror e consciência social à boa velha maneira de Serling e da sua série, atacando o racismo de frente como muitas vezes – nem sempre da melhor maneira – A Quinta Dimensão tinha feito. Isto numa altura em que as séries de antologia voltaram a estar na ordem do dia, com exemplos como Fargo ou American Horror Story, que em vez de se focarem numa narrativa diferente com personagens distintas em cada episódio, fazem o mesmo uma temporada inteira.

Depois do sucesso do filme, Peele tem-se mantido ocupado, seja a desenvolver novos filmes sobre demónios sociais para escrever e realizar, ou a produzir televisão, designadamente The Last O.G., uma sitcom com Tracy Morgan, ou Lovecraft Country, adaptação de um livro de terror de Matt Ruff co-criada por J.J. Abrams e Misha Green, e ainda cinema, com Black Klansmen, o novo filme de Spike Lee sobre um polícia afro-americano que se infiltrou no Ku Klux Klan nos anos 1970. Ao lado de Peele estará desta vez Marco Ramirez, que foi responsável pela primeira temporada de Os Defensores, a série da Marvel no Netflix, e agora terá a seu cargo os guiões da série.

A série será feita para a CBS All Access, a plataforma de subscrição da CBS (o canal generalista norte-americano onde a série passou originalmente), que se estreou na programação original este ano com uma nova encarnação de outra série mítica dos anos 1960 que não tinha medo da consciência social: Star Trek: Discovery, por cá disponível no Netflix. Segundo a The Hollywood Reporter, contudo, a CBS ainda só anunciou que o regresso está a ser preparado, mas não aludiu ao envolvimento de Peele e Ramirez nem especificou se uma temporada inteira está encomendada.

Não é a primeira vez que A Quinta Dimensão regressa à televisão sem a mão de Serling, que morreu em 1975. Além de uma adaptação cinematográfica dos anos 1980 – marcada pela trágica morte de um adulto e duas crianças no segmento de John Landis, um caso que levou a que se instaurassem novas regras de segurança na indústria –, houve duas séries após o final da original, uma nos anos 1980 e outra no início dos anos 2000. Entretanto, notícias de que outras versões chegariam foram aparecendo ao longo dos anos, mas nunca se chegaram a concretizar.

